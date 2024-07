Vers une semaine de 4 jours pour les parents divorcés

Mieux équilibrer sa vie professionnelle et personnelle est une piste à privilégier selon Gabriel Attal

Lors du séminaire gouvernemental prévu fin mars, le Premier Ministre Gabriel Attal envisage de présenter plusieurs propositions concernant le travail. Parmi celles-ci, on évoque en priorité l'option de la semaine allégée, qui consisterait à accorder aux parents divorcés et responsables d'enfants le privilège de travailler un jour de moins par semaine.

Dans le but de permettre aux parents divorcés de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle, le Premier Ministre tente cette initiative. C’est du moins ce qu'annonce La Tribune du dimanche 17 mars, en assurant que Gabriel Attal envisage de proposer la semaine de quatre jours lors du prochain séminaire.

Il est toutefois important de noter que cette piste n'est pas totalement nouvelle. En effet, le Chef du gouvernement français a déjà expérimenté une semaine différenciée sans réduction du temps de travail au sein de son administration lorsqu'il était aux Comptes publics.

Simplifier la vie des parents divorcés

La question sera abordée lors du séminaire gouvernemental du 27 mars 2024. Si la décision est approuvée, les parents vivant séparément et ayant la charge de leurs enfants pourront passer plus de temps ensemble dans les mois à venir.

Pour l'instant, aucune mention n'a été faite concernant une réduction du temps de travail. Gabriel Attal a même déclaré à la même source qu'il envisageait plusieurs options pour simplifier la vie de ces parents, que ce soit en réduisant la semaine à quatre jours ou à quatre jours et demi, ou en mettant en place des semaines différenciées avec quatre jours de travail lorsque c'est au tour du parent divorcé de s'occuper de ses enfants.

Une décision qui pourrait sérieusement impacter la qualité de vie et le rendement au travail

Si l'on se rappelle le mois de janvier dernier, le nouveau Premier ministre français a demandé à ses ministres de « expérimenter la semaine en 4 jours, sans réduction du temps de travail dans leurs administrations centrales et déconcentrées ». Cette décision, perçue comme une véritable aspiration pour les citoyens du pays, pourrait rendre certaines professions plus attractives et plus faciles à exercer.

Pour étayer son point de vue, le Premier ministre n'a pas hésité à prendre l'exemple de nos voisins anglais. En effet, au Royaume-Uni, le nombre de burn-out a diminué de 71 % et celui des congés maladie de 65 % après la mise en place de la semaine de quatre jours dans le secteur privé.