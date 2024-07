Airbus domine le classement des entreprises favorites des Français

LinkedIn dévoile la 8e édition de son classement des entreprises offrant les meilleures carrières en France

Un classement dominé par les entreprises françaises avec à leur tête le groupe aéronautique Airbus

Airbus, dont le siège est à Toulouse, arrive en première place dans le classement annuel des entreprises où il est possible d’avoir de belles perspectives professionnelles en France, selon le classement « Top Companies LinkedIn ». Cette percée d’Airbus symbolise le retour en force de l’industrie française dans le classement des meilleures entreprises du pays.

Le classement de LinkedIn, repris par Capital, évoque le palmarès des 40 meilleures entreprises pour les salariés français en 2024. Le palmarès de cette année est présenté sous forme de deux classements distincts : le traditionnel top 25 des grandes entreprises pour accélérer et développer sa carrière sur le long terme en France, et - nouveauté de cette année - un classement des 15 entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui offrent les meilleures opportunités professionnelles.

Airbus en tête des entreprises en France offrant les meilleures carrières

Le fait marquant du classement « Top Companies LinkedIn » de cette année est la montée en puissance des entreprises françaises. Et c’est le géant de l’industrie aéronautique et spatiale Airbus qui arrive en tête alors qu’il ne figurait qu’à la neuvième place du classement l’an dernier. Airbus, dont le siège est à Toulouse, s’impose ainsi comme le meilleur employeur pour les salariés français souhaitant améliorer leur carrière en 2024.

Selon le classement de LinkedIn, Airbus qui emploie 30 000 personnes, recrute massivement à trois types de postes : responsable de projet, responsable assurance qualité et ingénieur fabrication. Plus de 33 % des offres présentées par le géant de l’industrie aéronautique proposent du télétravail total ou à temps partiel. Un avantage qui a pris de l’ampleur suite au confinement durant la crise sanitaire de Covid-19.

Schneider Electric, Crédit agricole, Sanofi , L’Oréal….

Le classement des meilleures grandes entreprises pour booster sa carrière en France en 2024, est dominé par les sociétés françaises (16 sur 25). On retrouve d’ailleurs en haut du palmarès de nombreuses entreprises françaises à l’instar de Schneider Electric (énergie et automatismes industriels), Crédit agricole (banque), Sanofi (pharmacie et santé), CMA CGM (transport maritime) ou encore L’Oréal (Industrie cosmétique) et Orange (télécommunication).

« C’est une vraie spécificité de la France d’avoir autant de grands groupes nationaux dans le palmarès. Dans les autres pays (LinkedIn réalise cette sélection dans 22 autres pays, NDLR), on retrouve souvent plus d’entreprises américaines », explique Mehdi Ramdani, rédacteur en chef de LinkedIn Actualités en France. Selon lui, « les grandes entreprises françaises sont particulièrement attractives et proposent des conditions très intéressantes aux salariés ».

Pour faire partie du classement « Top companies », LinkedIn a recensé les entreprises qui répondent à huit critères : les perspectives de carrière, le développement des compétences, la stabilité des carrières, les opportunités externes, les relations nouées au sein de l’entreprise, l’égalité femmes-hommes, le niveau de formation et la localisation des employés dans le pays. LinkedIn a évalué, sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, les entreprises présentes sur la plateforme.