Risque de listeria : Des cuisses de poulet fermier Lidl rappelées partout en France

Lidl : des lots de cuisses de poulet rappelés pour risque de listériose

Après le jambon contamine, un rappel de produits alimentaires a été émis concernant des cuisses de poulet fermier blanc Label Rouge vendues chez Lidl à travers la France. Suite à des autocontrôles, la présence de listeria, agent causant la listériose, a été détectée. Les cuisses de poulet fermier, conditionnées en barquettes de 550 g, ont été commercialisées dans plus de 50 magasins de l'enseigne.

Trois lots spécifiques sont concernés par ce rappel, identifiés par leurs références GTIN et dates limites de consommation :

lot 5044092272, avec DLC le 17 mars 2024,

lot avec DLC le 18 mars 2024,

lot avec DLC le 20 mars 2024.

Les trois affichant la marque de salubrité FR 53.121.001 CE.

Conseils en cas de consommation des cuisses de poulet Lidl contaminées

Il est fortement recommandé aux consommateurs de cesser immédiatement la consommation de ces produits et de les détruire. En cas de symptômes tels que fièvre, maux de tête et courbatures après avoir consommé ces cuisses de poulet, il est conseillé de consulter un médecin et de l'informer de cette consommation.

La listériose peut entraîner des complications graves, notamment d'ordre neurologique, et les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ainsi que les personnes âgées sont particulièrement à risque. Il est donc crucial de surveiller tout signe de symptômes.

Pour les consommateurs détenant un des lots concernés, il est recommandé de se rendre en magasin pour obtenir un remboursement.