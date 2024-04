Contamination à la listeria dans des fromages Neufchâtel

Des lots de fromage commercialisés dans des magasins Lidl, Aldi et Magasins U en France sont rappelés en raison d'une contamination.

Les personnes ayant consommé ces produits et présentant des symptômes sont invitées à consulter un médecin.

Vérifiez vos fromages et ne laissez pas la listeria gâcher votre plaisir. Plusieurs lots de fromages commercialisés dans plusieurs enseignes français ont été rappelées.

Alerte au fromage Neufchâtel ! Trois marques de ce célèbre fromage sont rappelées en raison d'une contamination à la listeria. Les produits concernés, vendus dans des magasins Lidl, Aldi et Magasins U, présentent un risque pour la santé. Si vous en avez acheté, il est fortement recommandé de les ramener en magasin.

Attention aux amateurs de fromage Neufchâtel

Rappel Conso a publié trois alertes concernant des lots de fromage rappelés vendus dans plusieurs grandes surfaces. Parmi les marques rappelées figurent le Neufchâtel Super U, le Neufchâtel Lidl et le Neufchâtel Aldi.

Le Neufchâtel AOP lait cru 24 % mg vendu sous la marque U Saveurs dans les magasins U de France est rappelé. Les consommateurs sont invités à vérifier certains éléments d'identification, tels que le GTIN (3368953212565), la date limite de consommation (21 avril 2024) et la marque de salubrité (FR 76.462.001 CE).

Le Neufchâtel Saveurs de nos régions vendu dans les magasins Lidl des départements de l'Orne, de l'Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados entre le 8 mars et le 9 avril 2024 est également concerné. Le lot à identifier est (le 210224FP5), GTIN (20121617) et date limite de consommation 21 avril 2024.

Enfin, le Neufchâtel Pays Gourmand vendu dans les magasins Aldi de plusieurs régions françaises entre le 15 mars et le 9 avril 2024 est rappelé. Le lot à surveiller est le (210224FP5), avec une date de durabilité minimale jusqu'au 21 avril 2024. Les consommateurs sont invités à retourner ces produits en point de vente au plus vite.

Attention aux fromages Neufchâtel : Risque de listériose, prenez vos précautions !

Risque de listériose lié au rappel de fromages Neufchâtel à cause de la présence de Listeria monocytogenes. Les fromages des marques Lidl et Super U sont concernés par la contamination, tandis que la présence possible de Listeria est évoquée pour le produit vendu chez Aldi. La Listeria peut provoquer la listériose, une maladie grave caractérisée par de la fièvre, des maux de tête et des troubles digestifs.

Des complications neurologiques peuvent également survenir, mettant en danger la vie des personnes infectées. Rappel Conso recommande aux individus ayant consommé les fromages mentionnés et présentant des symptômes de consulter leur médecin et de mentionner cette consommation, sachant que le délai d'incubation peut atteindre huit semaines. « Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes face à ces symptômes, qui peuvent entraîner des formes graves de la maladie avec des complications neurologiques ou des risques pour la santé maternelle et fœtale », souligne le site gouvernemental.

Si vous possédez l'un des produits concernés, Rappel Conso recommande de cesser sa consommation et de le ramener en magasin pour obtenir un remboursement.