Jambon contaminé Lidl, rappelé dans tout le pays

Du jambon vendu potentiellement contaminé est rappelé chez Lidl.

Les consommateurs sont invités à se faire rembourser par l'enseigne.

Des paquets de tranches de jambon sont rappelés en raison d'une possible contamination par la Listeria.

Après le retrait de certains lots de viande il y a quelques jours, le gouvernement lance un nouveau rappel concernant cette fois des tranches de jambon. Le site Rappel Conso a lancé cette alerte hier, le 25 mars, concernant les paquets de jambon, incitant vivement les consommateurs à ne pas les consommer.

Des paquets de jambon contaminés vendus dans 200 magasins Lidl

Les paquets de jambon contaminés ont été vendus dans plus de 200 magasins Lidl à travers le pays, comme l'a communiqué le site Rappel Conso hier, le 25 mars 2024. Le site a également publié la liste des supermarchés concernés.

Il s'agit de paquets de quatre tranches de jambon supérieur sans couenne, labellisés Label Rouge de la marque « Saint Alby » comme précisé par le média Le Parisien. Ces produits ont été commercialisés entre le 21 et le 25 mars, et il semblerait qu'ils puissent être contaminés par la Listeria.

Les consommateurs remboursés

Cette bactérie peut provoquer la listériose « une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines » indique le site Rappel Conso.

Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes immunodéprimées et aux personnes âgées de surveiller les symptômes. Le site précise également que « Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ».

Par ailleurs, les consommateurs ayant acheté ces paquets de jambon sont priés de ne plus les consommer, de les rapporter au point de vente ou de s'en débarrasser. Il est à noter que ceux qui choisissent de les rapporter seront remboursés.