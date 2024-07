Pâques : des milliers d'élèves auront des vacances retardées

Plusieurs milliers d'élèves français connaîtront des vacances de Pâques retardées.

Les départements concernés par ce décalage.

Les vacances de Pâques approchent à grands pas et sont prévues du 6 avril au 5 mai. Cependant, plusieurs élèves verront leurs vacances décalées.

Deux semaines de vacances de Pâques pour les enfants des différentes zones allant du 6 avril au 5 mai, en décalé, selon leur zone. Toutefois, des milliers d'élèves ne seront pas inclus dans cette période et verront leurs vacances retardées de quelques jours.

Vacances de Pâques selon les différentes zones

La zone C ouvrira le bal avec des vacances dès le 6 avril jusqu'au 21 avril inclus. Elle partagera une semaine avec la zone A, qui sera en vacances du 13 avril au 28 avril. Enfin, la zone B fermera la marche avec des vacances du 20 avril au 5 mars.

On pourrait penser que tout suit son cours habituel, mais certains départements ne collent pas à ces dates et devront patienter avant de pouvoir profiter des vacances de Pâques. Les élèves concernés devront attendre jusqu'au 27 avril pour leur congé, qui durera jusqu'au 12 mai.

En réalité, ce décalage ne sera pas vraiment ressenti, car leur première semaine de vacances coïncidera avec la zone B, et pendant la deuxième semaine, il y aura deux jours fériés (les 8 et 9 mai).

Quels sont les élèves concernés par le décalage ?

Les milliers d'élèves touchés sont principalement répartis dans deux départements corses : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. La région compte environ 339 178 habitants, selon l'INSEE en 2019, dont environ 48 000 élèves. Les familles des enfants seront également impactées par ce décalage, engendrant des perturbations lors des voyages prévus à cette occasion.

On peut se demander pourquoi ce décalage. La réponse est simple : la Corse établit chaque année ses propres dates de vacances, soumises à l'approbation de ses autorités locales. Cette année, la rentrée a eu lieu un jour plus tard que sur le continent.

Un décalage similaire est également observé dans les départements d'Outre-mer, comme à Mayotte, où les vacances de Pâques seront synchronisées avec celles de la Corse. En revanche, en Martinique, les vacances de printemps débuteront plus tôt, dès le 23 mars. La Guadeloupe suivra une semaine plus tard, le 28 mars, toujours en avance sur la France métropolitaine. La Réunion, quant à elle, connaîtra des vacances plus tardives, en mars en premier lieu puis en mai, s'étalant du 4 au 21 mai. La Guyane, elle, aura seulement une semaine de vacances à Pâques.