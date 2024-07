Allocation de rentrée scolaire 2024 : une augmentation accueillie à bras ouverts

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est destinée à soutenir les familles modestes.

Elle sera versée vers la mi-août 2024 à trois millions de foyers.

Pour la prochaine rentrée scolaire, l’ARS sera revalorisée de 4,5 %.

Face à l’inflation, de nombreuses aides sociales ont été revalorisées, dont l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Il s'agit d'une aide offerte aux parents d'enfants scolarisés pour leur permettre de faire face aux frais liés à la rentrée, tels que l'achat des fournitures.

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA), pour permettre aux familles modestes de payer une partie des fournitures scolaires de leurs enfants à partir du CP et jusqu’à la fin du lycée.

Pour la rentrée scolaire 2024, l’ARS sera revalorisée de 4,5 % en raison de l’inflation, et ce, à l’instar des autres aides sociales. Cette revalorisation tombe à pic pour les quelque 3 millions de familles qui auront à bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette prime leur sera versée au cours du mois d'août.

Comment bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) en 2024

Comme chaque année, pour bénéficier de l’ARS, les revenus des parents ne doivent pas dépasser certains plafonds, qui varient en plus en fonction du nombre d’enfants à charge. Tous les enfants scolarisés ont droit à l’ARS, soit les enfants âgés entre 6 et 18 ans.

Pour ce qui est des conditions d’éligibilité, la première a trait au revenu des parents. La CAF vérifiera vos revenus nets imposables de l’année N-2. Pour la rentrée 2024, ce sont donc vos revenus de l’année 2022 qui seront retenus. Si vos ressources dépassent un peu les plafonds, vous pourrez bénéficier d’une allocation différentielle, calculée en fonction de vos revenus. Ainsi, vos revenus ne doivent pas dépasser :

27 141 € pour un enfant à charge ;

33 404 € pour deux enfants à charge ;

39 667 € pour trois enfants à charge ;

45 930 € pour quatre enfants ou plus à charge.

Pour profiter de l’ARS, il n'est pas nécessaire d'effectuer des démarches pour les enfants de 6 à 15 ans. En revanche, pour ceux scolarisés avant l'âge de 6 ans, il faudra présenter un certificat de scolarité à la CAF. Quand les enfants atteignent 15 ans, les parents doivent également les déclarer en ligne afin de continuer à bénéficier de ce coup de pouce financier.

Voici le nouveau montant de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)

La bonne nouvelle est que l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera revalorisée cette année de 4,5 %. Selon le site officiel de l’administration française, service-public.fr, le montant de l’ARS pour la prochaine rentrée scolaire sera comme suit :

416,40 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans (contre 398,09 € jusqu'ici, soit 18,31 € en plus) ;

439,38 € pour les enfants de 11 à 14 ans (contre 420,05 € aujourd'hui, soit 19,32 € en plus) ;

454,59 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans (contre 434,61 € pour l'instant, soit 19,98 € en plus).