Le Parlement chinois aborde des questions cruciales lors de sa session annuelle

Problèmes démographiques et baisse du taux de natalité à l'ordre du jour. Lors de sa session annuelle, qui a débuté le 4 mars et se poursuit jusqu'au 11 mars, le Parlement chinois étudie plusieurs propositions visant à relever les défis démographiques auxquels est confronté le pays. Parmi celles-ci figurent l'autorisation pour les femmes célibataires de congeler leurs ovules, l'extension des aides financières pour les personnes vivant dans les zones rurales afin d'encourager la natalité, ainsi que la gratuité des soins médicaux pour les enfants de moins de six ans et les personnes âgées de plus de 75 ans. Ces initiatives ont été mises en avant par différents membres du Parlement chinois, notamment Zhao Changlong, Li Shulin et Tuo Qingming. Ils mettent l'accent sur l'importance de répondre aux problèmes de population grandissante et de vieillissement de la société.

Mesures pour assainir le secteur immobilier

Avec un nombre croissant de promoteurs immobiliers endettés et l'arrêt de nombreux projets de construction, la confiance dans le secteur immobilier s'érode. Pour remédier à cette situation, Zhu Zhengfu, délégué de l'ANP, propose de mettre fin au système actuel où les paiements sont effectués avant même le début des travaux de construction. Cette mesure vise à protéger les acheteurs de biens immobiliers et à redorer l'image du secteur immobilier en Chine.

Le droit à la déconnexion pour les employés chinois

Lvu Guoquan, membre de l'assemblée, souhaite promouvoir le droit des employés à se reposer en dehors des heures de travail. Il déplore que certains employeurs exigent de leurs salariés qu'ils participent à des groupes de travail sur des plates-formes de messagerie instantanée et organisent du travail pendant leurs heures de repos, violant ainsi leur droit au repos et à la vie privée. La reconnaissance du droit à la déconnexion pourrait contribuer à améliorer la qualité de vie des travailleurs chinois.

Amélioration du cadre juridique pour les entreprises étrangères

Jiang Ying, députée à l'assemblée et présidente de Deloitte Chine, plaide pour un meilleur cadre juridique pour les entreprises étrangères opérant en Chine. Elle exprime ses préoccupations concernant les récentes perquisitions visant des groupes étrangers dans le pays, ainsi que les changements apportés à la loi anti-espionnage qui donnent davantage de pouvoir à Beijing pour sanctionner toute menace à la sécurité nationale. Une meilleure régulation du secteur est donc nécessaire pour protéger les droits et intérêts des entreprises étrangères présentes sur le sol chinois.

Renforcement de l'autorité de Pékin sur Hong Kong

D'après le journal officiel Global Times, au moins 30 propositions provenant de délégués pro-Pékin vivant à Hong Kong ont été présentées lors de cette session parlementaire. L'une d'entre elles vise à renforcer l'éducation patriotique dans ce territoire semi-autonome, où l'autorité de Beijing s'est considérablement accrue depuis la mise en place de la loi sur la sécurité nationale.

Protection des animaux et santé mentale : d'autres sujets abordés

Parmi les autres idées proposées lors de cette session figurent notamment la législation pour protéger les animaux domestiques, une plus grande sensibilisation au bien-être animal dans tout le pays ou encore la prise en charge des besoins en santé mentale des adolescents. À ce sujet, un délégué plaide pour que les séances chez un psychologue soient remboursées pour ceux qui en auraient besoin. En outre, un législateur de Mongolie intérieure souhaite défendre la possibilité pour les chauffeurs de taxi âgés de continuer à travailler après l'âge de la retraite, compte tenu du manque de revenus suffisants dont souffrent souvent ces travailleurs.

Ces propositions, pour avoir une chance d'être adoptées, doivent être approuvées par les principaux dirigeants du Parti communiste chinois, qui contrôle étroitement les débats et les votes au sein de l'Assemblée nationale populaire. Toutefois, comme le souligne Changhao Wei, chercheur associé au Centre Paul Stai de l'École de droit de Yale, les délégués de toute la Chine jouent un rôle important en représentant les intérêts de leurs concitoyens sur des questions non sensibles sur le plan politique.