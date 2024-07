Crise du logement : 3,5 millions de Français concernés

1,8 million de Français pourront bénéficier du prêt à taux zéro pour financer un logement neuf.

Bien que le gouvernement reste discret sur les noms des villes concernées par ce programme, il est clair que plus de 800 communes seront soumises à un reclassement, comme indiqué dans le dernier communiqué publié le 22 mars dernier.

Dans le but de trouver des solutions durables à la crise du logement en France, un communiqué commun annonce la mise en place d’un nouveau dispositif de reclassement, offrant aux communes « accès à des dispositifs pour produire davantage de logements abordables, en location ou en accession à la propriété », ont déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le ministre délégué au Logement Guillaume Kasbarian. Ces modifications administratives pourraient bénéficier à plus de 600 communes en leur permettant d'accéder au prêt à taux zéro.

3,5 millions de Français inclus dans le projet

En effet, 3,5 millions de Français résidant dans les communes concernées par le programme de reclassement en “zones tendues” pourront tirer profit de la situation en bénéficiant de nouveaux dispositifs ou en accédant à des améliorations des mesures existantes.

Selon les dires recueillis et liées à la même source « Dans 200 autres communes, le niveau de tension sera augmenté, ce qui permettra un meilleur équilibre financier des projets ». Le communiqué aborde également le sujet du logement locatif intermédiaire. Le gouvernement avait déjà annoncé son intention de doubler le rythme de réalisation de ces logements, portant leur nombre à 30 000 par an d’ici à 2026.

La liste des communes bientôt rendue publique

La liste des communes concernées par ce reclassement sera bientôt rendue publique, soumise aux élus pour approbation dans les plus brefs délais. « Ces outils seront ouverts après concertation avec les élus locaux » a confirmé le gouvernement, chose qui arrivera avant la fin du mois de mai.

Le communiqué précise également la date de publication de la liste des communes reclassées. Si le premier programme de zonage, en octobre 2023, a conduit au reclassement de 5 millions de personnes, l'événement actuel est prévu pour le mois de juin prochain, soulignant ainsi la tension persistante sur le marché du logement.