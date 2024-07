Airbus en avance face à son rival Boeing

Le constructeur Airbus est parvenu à s'imposer comme leader à l'échelle mondiale.

Boeing, toujours en crise, ne cesse de reculer.

Alors que l’avionneur américain Boeing est plongé dans les déboires de son 737 Max depuis plusieurs années, son principal rival, Airbus, ne perd pas de temps. En 2023, ce dernier a confirmé sa 1re place à l’échelle mondiale tant au niveau des commandes que des livraisons. Pour l’année 2024, Airbus prend toujours de l’avance face à Boeing.

Airbus : un record historique en 2023

Les deux géants de l'aéronautique Airbus et Boeing se sont livrés à une lutte acharnée pour vendre le plus d’avions. En 2023, le constructeur européen Airbus a brillé et a surpassé de loin son homologue américain Boeing. Selon les informations relayées par le média La dépêche, Airbus a enregistré un nombre record de ventes. Au total, il a livré 735 appareils, dépassant ainsi son objectif qui était de 720 livraisons.

Cette montée s’explique principalement par la reprise du marché des monocouloirs, indique la même source. Christine Schafer, le nouveau directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus, a déclaré que « le marché des gros-porteurs est revenu bien plus tôt que prévu, et avec vigueur. Nous n'avons jamais vendu autant d'A320 ou d'A350 au cours d'une même année, sans compter que nous avons accueilli sept nouveaux clients pour l'A350-1000. Les voyages reprennent et la dynamique est forte ! »

De son côté, Boeing n’a livré que 528 avions pendant l'année 2023. Pour l’année 2024, Airbus prend toujours de l’avance face à Boeing. En effet, l’avionneur américain livré 54 avions, tandis que son rival en a livré 79 au cours des deux premiers mois de l’année en cours.

Boeing toujours à la traîne !

Il n’est pas étonnant de voir les chiffres du géant aéronautique Boeing baisser. Une série de manquements condamnent le constructeur, ce qui aurait impacté les commandes de Boeing. L'an dernier, il n’a enregistré que 1314 commandes alors qu'Airbus a enregistré 2094 appareils commandés.

Cela peut s’expliquer par le fait que le constructeur ait perdu la confiance des compagnies aériennes, mais aussi des passagers. Selon ce que rapporte le média Air&Cosmos, des lacunes dans le respect des processus de fabrication et des normes de contrôle qualité ont été détectées chez Boeing. Ces révélations sont le résultat d’un examen méticuleux qui a été déclenché suite au récent accident impliquant un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines.

Il est à noter que les Boeing 737 Max sont depuis quelques années liés aux scandales. Le plus récent étant celui d'Alaska Airlines dont la porte s'est détachée lors d’un vol. En 2018 et 2019, les Boeing 737 MAX ont subi des crashs qui ont coûté la vie à 346 personnes.

Cette série d’incidents tragiques a entaché la réputation de Boeing, mais également déclenché une crise de confiance. De ce fait, plusieurs compagnies aériennes, dont United Airlines, Delta, et Ryanair ont remis en question la fiabilité des appareils de Boeing.