100 € gratuits avec Temu : Que cache cette offre alléchante ?

L'application chinoise de shopping en ligne Temu attire l'attention avec une offre alléchante.

Temu suscite un engouement avec son programme de récompenses, mais ses conditions inquiètent.

Temu, l'application chinoise de shopping en ligne, connaît un succès fulgurant sur les réseaux sociaux récemment, grâce à une offre particulièrement attractive.

Malgré les discussions autour de l'interdiction des marques d'ultra-fast fashion telles que Shein ou encore Temu en France, cette dernière ne cesse de multiplier les offres. Ces derniers jours, la plateforme de shopping en ligne a vu sa popularité exploser après le lancement d'une offre promotionnelle spéciale.

L'offre promotionnelle de Temu suscite l'engouement des utilisateurs

Selon Numerama, Temu, le site chinois de commerce en ligne, réputé pour ses prix abordables et ses stratégies commerciales agressives, propose à ses utilisateurs de l'argent en échange de leur inscription et de leur parrainage. Selon les partages sur les réseaux sociaux des participants, ce plan de « cash reward » impliquerait une récompense en espèces de 20 euros, payable via la plateforme PayPal, accompagnés d'un coupon de 80 € à utiliser sur l'application Temu. D'autres sources mentionnent des récompenses en espèces allant de 30 € à 40 € sur PayPal et de 60 € à 70 € sous forme de carte cadeau.

Il semble que ce programme ait attiré de nombreux internautes, incitant ces derniers à partager leur lien d'affiliation pour permettre à leurs abonnés de bénéficier des mêmes avantages. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), de nombreuses publications témoignent de leur satisfaction à l'égard de cette découverte.

Selon RTL, bien que Temu n'ait pas encore confirmé l'existence de cette offre en France, où l'entreprise compte plus de 13 millions de clients, plusieurs utilisateurs affirment avoir reçu leurs récompenses. D'après les observations de RTL, les utilisateurs français doivent remplir trois conditions pour « obtenir son cadeau » : télécharger l'application Temu, entrer un code de parrainage et connecter leur compte PayPal au compte créé pour récupérer leur gain.

L'application Temu exige la collecte des données sensibles des utilisateurs

Par ailleurs, Temu exige la collecte de données sensibles des utilisateurs dans le cadre de son programme de parrainage et de récompenses. Les conditions requises par Temu sont clairement énoncées dans les règles du programme, qui exigent l'accès à de nombreuses informations personnelles. La plateforme demande l'autorisation de collecter des données biographiques, des images, des noms, des opinions, des pays, des photos, des villes natales, des voix, « à des fins promotionnelles ou publicitaires dans tous les médias du monde entier connus ou développés ultérieurement", le tout « à perpétuité, sans autre examen, notification, paiement ou contrepartie ».

La collecte de telles données personnelles et leur utilisation discrétionnaire par Temu soulèvent des préoccupations légitimes. Au cours des derniers mois, des experts en cybersécurité ont averti des pratiques de l'entreprise et des risques qu'elle représente pour la sécurité des smartphones de ses 900 millions de clients. Selon une étude réalisée par le cabinet Grizzly Research en septembre dernier, Temu pourrait utiliser un logiciel espion avec : « des fonctions cachées qui permettent une exfiltration massive de données à l'insu des utilisateurs. »

Sa maison-mère, Pinduoduo, est également fortement soupçonnée, et l'application a été retirée de Google Play l'an dernier pour des raisons de sécurité après la découverte de logiciels malveillants par des experts. Il est possible que ces logiciels permettent de contourner la sécurité des smartphones afin de surveiller les activités d'autres applications, les notifications et les messages privés, ainsi que de modifier certains paramètres. La collaboration potentielle entre Pinduoduo et le gouvernement chinois suscite également des inquiétudes aux États-Unis, tout comme pour TikTok et d'autres entreprises sous juridiction chinoise.