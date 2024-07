Des peluches dangereuses pour les enfants rappelées dans toute la France

Rappel Conso multiplie les rappels ces dernières semaines.

Une célèbre marque de peluches dans le viseur de Rappel Conso aujourd'hui.

Rappel Conso multiplie les rappels ces dernières semaines, après la viande il y a quelques jours, le jambon hier, c'est au tour de jouets vendus par une célèbre marque d'être dans le viseur du site gouvernemental.

Des jouets potentiellement dangereux sont pointés du doigt par le site Rappel Conso. La marque Poupluche, célèbre pour ses petites figurines, portes clés et peluches se trouvent au cœur d'une tourmente, certains de ses jouets sont jugés trop dangereux pour rester dans les rayons des commerces. 4 peluches et 1 porte-clé sont concernés.

Quels jouets Poupluche sont concernés ?

Les produits rappelés ont tous été commercialisés entre le 1ᵉʳ décembre et le 11 mars derniers. Toutefois, les points de vente diffèrent.

Le porte-clés mascotte Billy

Vendu en Île-de-France, dans la boutique US Créteil et au palais des Sports Robert Oubron, il est rappelé à cause des accroches métalliques qui risquent de céder. provoquant potentiellement des dommages internes et un risque d'ingestion selon la fiche de Rappel Conso.

L'ensemble des lots de porte-clé mascotte Billy seront rappelés et il est possible également de contacter le service client au 01.48.98.93.30.

#RappelProduit Porte-clés mascotte Billy - Poupluche Risques : Dommages internes Motif : Accroche métallique risquant de céder.https://t.co/GCsUHkcmlR pic.twitter.com/0vMaefnyF3 — RappelConso (@RappelConso) March 25, 2024

La peluche mascotte Maurice

Cette peluche est rappelée, car elle présente un risque d'étouffement par régurgitation. Cela est dû aux bras rigides de la peluche, dangereux pour les enfants de moins de 10 ans. Cet article a étê commercialisé uniquement à Toulouse en Occitanie, dans la boutique officielle du Toulouse Football Club (TFC). Les clients peuvent contacter le service client au 03.22.91.01.67.

#RappelProduit Peluche mascotte Maurice - Poupluche Risques : Arrêt respiratoire Motif : Partie rigide des bras dangereuse pour les enfants de moins de 10 mois et les enfants ne pouvant s’assoir tout seul.https://t.co/MS6P4rm2Qq pic.twitter.com/TRPWqc6VMb — RappelConso (@RappelConso) March 25, 2024

Le doudou Saly

Rappelé pour risque d'ingestion du rembourrage, car, suite aux tests de traction sur les coutures à 70N celles-ci ont cédé rendant le rembourrage facilement accessible. Ce doudou est commercialisé dans la boutique officielle du Havre Athletic Club, (Havre AC), située dans le Havre (en Normandie).

En cas de besoin d'information supplémentaire, vous pouvez contacter le service client au 08.92.70.01.48.

#RappelProduit Doudou Saly - Poupluche Risques : Dommages internes Motif : La couture de la queue cède lors des essais de traction sur les coutures à 70N, rendant le rembourrage accessible.https://t.co/58mkM83oNb pic.twitter.com/kfUa7vbT2D — RappelConso (@RappelConso) March 25, 2024

La peluche mascotte Gothiques Amiens

Vendue dans la boutique officielle "Gothiques Amiens" du club de hockey sur glace de la ville. Cette peluche a éte rappelé car elle présente des risques d'étouffement par régurgitation La « partie rigide de la queue [est] dangereuse pour les enfants de moins de 10 mois et les enfants ne pouvant s’assoir tout seul », explique la fiche de Rappel Conso. Pour obtenir de plus amples informations, il est possible de contacter le service client au 03.22.91.01.67.

#RappelProduit Peluche mascotte Gothiques Amiens - Poupluche Risques : Arrêt respiratoire Motif : Partie rigide de la queue dangereuse pour les enfants de moins de 10 mois et les enfants ne pouvant s’assoir tout seul.https://t.co/e2GfjuUcHQ pic.twitter.com/bvr7P2UwdK — RappelConso (@RappelConso) March 25, 2024

Le doudou Vik

Vendu dans la boutique officielle du Stade Malherbe Caen (SM Caen), fait également l'objet d'un rappel pour un un riisque d'ingestion du rembourrage. En effet, la couture de la corne droite cède lors des essais de traction sur les coutures à 70N donc le rembourage est accessible. Les personnes en possession de ce produit peuvent contacter le service client au 08.92.70.01.48.