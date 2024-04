Pour « bien vivre », les Français ont besoin de 900 € de plus par mois (étude)

L’argent est dans toutes les têtes des Français, surtout en cette période d’inflation.

Six Français sur dix se disent insatisfaits de leur situation financière, selon une étude.

Pour « bien vivre », il manque aux Français 897 € en moyenne par mois.

Les Français, à l’instar des populations des autres pays du monde, ont besoin de l’argent pour vivre. Mais pour « bien vivre » il manque aux Français, près de 900 € par mois, comme le montre une récente étude.

Alors que le pouvoir d’achat ne cesse de dégringoler en raison de l’inflation, la vie en France devient de plus en plus difficile et la majorité des Français se sentent de plus en plus fragiles sur le plan financier. Ils sont en effet nombreux ces Français qui se sentent aujourd’hui désemparés, sur le plan financier, car il leur manque de l’argent pour « bien vivre ».

Selon une récente étude de l’Observatoire Société et Consommation (ObSoCo) pour la banque en ligne BforBank, il manquerait en moyenne 897 € par mois aux Français pour atteindre ce qu’ils considèrent comme « le bien être financier ». Cette somme représente ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des Français et pouvoir s’offrir des « petits plaisirs ».

Il manque aux Français 897 euros en moyenne par mois pour « bien vivre »

L’étude, publiée par Le Figaro, révèle que seulement 39 % des Français ressentent une forme de « bien-être financier ». Un sentiment lié principalement à la maîtrise de la régularité de ses revenus, de la capacité à faire face à des imprévus, qu'à une question de niveau des revenus. Pour atteindre le « bien-être financier », le montant qu’il manque aux Français se situe, en moyenne, à 897 € supplémentaires par mois pour « vivre bien », souligne l’étude.

Dans le détail, ils sont 19 % de Français interrogés à déclarer avoir besoin de 1000 € supplémentaire par mois pour « bien vivre ». Un montant « proportionnel au niveau de revenu actuel », note l’étude. À titre illustratif, les foyers qui gagnent entre 1500 et 2000 € par mois rapportent avoir besoin de 751 € supplémentaires, contre 1369 € pour ceux dont le revenu dépasse les 6000 €.

20 % des Français pensent chaque jour à l’argent

L’étude montre que le revenu idéal des Français est différent selon la catégorie d'âge et la situation familiale. Chez les 55-64 ans, le supplément de revenu s’élève à 1014 € par mois, alors que les familles avec enfants ont besoin de 1077 € par mois. Il en ressort également que les hommes ont besoin de plus d'argent que les femmes. Ils ont besoin respectivement de 943 € et de 852 € de plus par mois.

Enfin, l’étude montre que deux tiers des Français interrogés (66 %) affirment penser régulièrement à l'argent, dont 20 % tous les jours ou presque. Une pensée quotidienne qui accompagne particulièrement les jeunes de 18-24 ans (31 %) et les familles monoparentales (28 %). Et quand ils pensent à l’argent, le sentiment associé est plutôt le stress (28 %), surtout chez les familles monoparentales (47 %).