Le train entre Capdenac et Tessonnières suspendu pour une longue période

La ligne Capdenac - Villefranche-de-Rouergue - Tessonnières s'offre un lifting à 25 millions d'euros et par la même occasion des vacances, qui risquent de perturber le quotidien des voyageurs.

Alerte voyageurs sur la ligne Capdenac – Villefranche-de-Rouergue – Tessonnières : une interruption de circulation de trois mois pour des travaux de modernisation majeurs. Les trains se mettent en pause pour laisser place à la régénération de la voie ferrée et à la consolidation des ouvrages d'art. Un chantier colossal financé par l'État, la Région Occitanie et SNCF Réseau pour une ligne plus résistante et performante.

Des travaux pour une ligne Capdenac - Villefranche-de-Rouergue - Tessonnières plus résistante et modernisée

Les usagers réguliers de la ligne Capdenac – Villefranche-de-Rouergue – Tessonnières sont informés qu'aucun train ne circulera sur cet itinéraire pendant une période de presque trois mois. En effet, la circulation ferroviaire sera interrompue entre les gares de Capdenac et de Tessonnières du lundi 8 avril au vendredi 5 juillet. Des autocars de substitution seront mis en place pour assurer le transport des voyageurs pendant cette interruption. Toutes les informations nécessaires seront disponibles sur le site liO Train SNCF, l'application SNCF Connect, par téléphone au 0 800 31 31 31 ou sur le compte X du liO Train SNCF. Rapporte le Journal Toulousain.

Il est à noter que cette interruption de service, d'une durée totale de 13 semaines, est destinée à permettre la réalisation de travaux de modernisation menés par SNCF Réseau dans le cadre du Plan rail Occitanie.

Vers un nouveau souffle pour la ligne Capdenac - Villefranche-de-Rouergue - Tessonnières

Des travaux de modernisation importants sont prévus sur la ligne ferroviaire, avec notamment la régénération d'un kilomètre de voie ferrée et le renforcement de deux zones pour les rendre plus résistantes aux phénomènes naturels. Selon un communiqué conjoint de l'État, de la Région Occitanie et de SNCF Réseau, ces travaux incluront également la rénovation et le renforcement de 21 ouvrages d'art ferroviaires, dont le tunnel de Souel.

Le tunnel de Souel, touché par les intempéries et le temps, nécessitera une intervention spécifique pour renforcer sa structure. Des grilles d'acier seront installées et du béton projeté sur ses parois et voûtes pour assurer sa solidité. L'ensemble de ces travaux ambitieux représentera un investissement de 25 millions d'euros, répartis entre l'État (25 %), la Région Occitanie (66,5 %) et SNCF Réseau (8,5 %).

Ces travaux visent à améliorer la fiabilité et la sécurité de la ligne ferroviaire, tout en assurant sa pérennité face aux aléas climatiques et naturels.