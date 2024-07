SNCF : les abonnés peuvent réclamer des remises allant jusqu'à 40 euros dès aujourd'hui

La SNCF annonce des remises à certains de ses clients TER

Les clients concernés peuvent réclamer une réduction de 30 à 50 %

Contre toute attente, la SNCF a annoncé qu'elle verserait une remise comprise entre 30 et 40 euros à certains de ses usagers.

Plusieurs abonnés de la SNCF peuvent désormais réclamer une remise. Cependant, les montants varieront en fonction de leur situation.

La SNCF offre des remises variées aux abonnés TER

Dans une initiative inattendue, la SNCF a déclaré qu'elle rembourserait les clients de onze lignes de TER en Nouvelle-Aquitaine suite aux grèves et aux tempêtes ayant perturbé le réseau à la fin de l'année 2023. Cependant, tous les abonnés ne recevront pas le même remboursement.

En effet, le Sud-Ouest a été frappé par de violentes tempêtes qui ont endommagé les arbres bordant les lignes TER de la région, provoquant ainsi plusieurs perturbations. C'est également durant cette période que les grèves du personnel à bord se sont multipliées pour réclamer plus de moyens et des augmentations salariales.

Par conséquent, la fréquence des trains régionaux a chuté à 85 %, soit six points en dessous des seuils fixés par la région, qui contribue au financement du réseau ferroviaire.

Un remboursement de 30 à 50 %.

Face à la fureur des utilisateurs et du Conseil régional qui menaçait de suspendre ses paiements en l'absence d'amélioration, la SNCF a consenti pour la première fois à un geste commercial. « C'est une très bonne chose pour les usagers, car cela concerne de nombreuses lignes, et pas seulement celles de l'étoile ferroviaire bordelaise », a déclaré Christian Broucaret, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de Nouvelle-Aquitaine.

Les usagers des onze lignes sur les 32 que compte le réseau ont la possibilité de demander un remboursement partiel. Ceux qui optent pour cette option bénéficieront d'une réduction de 50 % sur leur paiement mensuel d'avril. « C'est une remise de l’ordre de 30 à 40 euros en moyenne, selon les lignes », a rajouté Christian Broucaret.

La SNCF propose aux abonnés mensuels un bon d'achat numérique représentant 30 % des tarifs en vigueur en 2023, ce qui constitue une subvention intéressante pour ces usagers.

En janvier, huit régions ont fait appel au Conseil d'État suite à l'annonce d'une augmentation des tarifs, qui pourrait avoir des répercussions sur les prix des abonnements, entre autres.

Remboursement des retards de trains et RER : Modalités pour les abonnés Navigo

Aujourd'hui, mercredi 20 mars marque le début de la campagne de remboursement concernant la ponctualité des trains et des RER sur le site d'Île-de-France Mobilités. Les clients Navigo auront la possibilité de soumettre une demande jusqu'au 17 avril.

Trois situations seront prises en compte pour rembourser les usagers :

Lorsque la ponctualité des trains RER a été inférieure à 80 % pendant au moins trois mois l'année précédente ;

En cas de grève prolongée ;

Enfin, en cas d'incident exceptionnel ayant perturbé les déplacements.

Les abonnés Navigo devront justifier qu'ils ont habité, travaillé ou étudié à proximité des tronçons ayant connu une ponctualité insuffisante. Les bénéficiaires des forfaits Navigo annuel, mensuel, imagine R, sénior, ainsi que les forfaits « solidarité 75 % » et « réduction 50 % » sont concernés.

Selon Île-de-France Mobilités, 15 axes sont éligibles à un remboursement cette année. Ce retard de ponctualité affecte particulièrement les lignes RER B, C et D. Le montant du remboursement pour l'année 2023 varie d'un demi-mois (42,05 euros) à un mois et demi (126,15 euros) pour l'axe du RER B entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye.

Le dédommagement maximal pour le RER A, qui relie Cergy-le-Haut à Maisons-Laffitte, sera de 42,05 euros. La ligne de Transilien P, reliant Coulommiers à Tournan, est également concernée.