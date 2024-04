Êtes-vous éligible au fonds d'adaptation au dérèglement climatique annoncé par Christophe Béchu ?

Le gouvernement annonce la création d'un fonds d'adaptation au dérèglement climatique.

Ce fonds servira à financer des actions de prévention contre des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique.

Le gouvernement met en place un fonds d'adaptation innovant pour faire face aux impacts du dérèglement climatique.

Dirigé par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu, ce fonds vise à soutenir les projets de prévention et d'adaptation dans les zones les plus exposées. Il aidera à renforcer la résilience des particuliers face aux phénomènes climatiques et à financer des actions essentielles pour limiter les risques.

Les Français se préparent à affronter les caprices de Mère Nature avec le nouveau "fonds d'adaptation au dérèglement climatique"

Le gouvernement français a récemment annoncé la création d'un « fonds d'adaptation au dérèglement climatique », dans le but de soutenir les projets de prévention et d'adaptation aux effets du changement climatique, en particulier dans les zones les plus vulnérables.

Selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Christophe Bèchu, ce fonds inédit pour les particuliers vise à renforcer la prévention individuelle des risques climatiques tels que le retrait gonflement d'argile qui cause des fissures dans les bâtiments. Des actions de prévention contre les inondations seront également financées, ainsi que des diagnostics de résilience pour informer les particuliers sur les risques auxquels ils sont exposés. Déclare-t-il sur les ondes de TF1.

Qui sera éligible ?

L'accès à ce fonds sera limité en fonction des conditions de ressources et d'exposition aux phénomènes climatiques. Sa mise en œuvre est prévue pour début 2025 et sera réservée aux zones à risques.

Le financement de ce fonds, d'un montant de 180 millions d'euros par an, proviendra en partie (12 %) de l'augmentation de la surprime CatNat prévue pour 2025. L'objectif affiché est de soutenir des mesures de prévention pour 20 000 habitations d'ici 2030. Ce nouveau dispositif devrait permettre aux particuliers de mieux se préparer aux effets du dérèglement climatique et de limiter les dommages potentiels.