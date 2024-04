L'Aïd el-Fitr marque chez les musulmans la fin du mois de jeûne.

La date de cette fête est décidée par les instances religieuses musulmanes.

L'Aïd el-Fitr est la fête célébrée par la communauté musulmane à la fin du mois de ramadan. Pour cette année 2024, le mois de jeûne avait débuté le 10 mars en France. La fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée au plus tard le 10 avril.

Qu'est-ce que le ramadan ?

Le ramadan est le nom du 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il marque, selon la tradition musulmane, le début de la révélation du coran au prophète Mahomet. Le ramadan est observé chaque année par les musulmans du monde entier comme un mois de jeûne dans le but de renforcer la discipline spirituelle et la compassion envers les moins fortunés.

Il est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam, fondements essentiels de la pratique religieuse musulmane. Pendant cette période, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire et d’avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Quand débute et quand finit le ramadan ?

La date exacte du début du ramadan est déterminée par l’observation de la lune, le calendrier musulman se fondant sur les cycles lunaires. Le premier jour du ramadan est déterminé selon celui de la nouvelle lune, lorsque le satellite se situe entre la terre et le soleil. Traditionnellement, les autorités religieuses musulmanes surveillent le ciel durant ce qu'on appelle « la Nuit du doute » pour détecter le premier croissant de lune qui annonce ainsi le début du mois de jeûne.

Bien que les calculs astronomiques donnent avec exactitude la date du début de ramadan, et ce, plusieurs jours voire plusieurs mois à l’avance, il n’en demeure pas moins que c’est la méthode traditionnelle qui est encore privilégiée par les autorités religieuses. Les musulmans accordent en effet une importance particulière à l’observation directe de la lune, conformément aux paroles prophétiques.

Quelle est la date de la fête de l'aïd el-fitr ?

Les musulmans de France, à l’instar de leurs coreligionnaires dans la majorité des pays du monde, se préparent déjà à la fête de l’Aïd el-Fitr. La date de cette fête, comme celle du début du mois de jeûne, doit être confirmée chaque année par les instances religieuses musulmanes. En France, c’est la Grande mosquée de Paris qui fait l’annonce officielle du début et de la fin du mois de jeûne.

En effet, le ramadan se compose tantôt de 29 jours et tantôt de 30. Ce qui fait que les musulmans ne peuvent rompre le jeûne et célébrer l’Aïd el-Fitr avant d'avoir observé le nouveau croissant lunaire. Cette observation, qui confirme officiellement l'arrivée de l'Aïd el-Fitr, a lieu chaque année lors du 29e jour du 9e mois du calendrier hégirien, appelée « la nuit du doute » qui aura lieu cette année en France le 8 avril 2024.

C’est durant cette nuit du doute que l’instance religieuse française se prononcera sur la date officielle de l’Aïd el-Fitr 2024. L'« aïd » sera donc célébrée le 9 ou le 10 avril. Cependant, le Conseil français du Culte Musulman (CFCM), qui se base sur les données scientifiques, a d’ores et déjà fixé la date de l’Aïd el-Fitr pour cette année ; le mercredi 10 avril.

Mais qu'est-ce que l'Aïd el-Fitr ?

L’Aïd el-Fitr est une fête marquant la fin du ramadan. Elle se distingue par la prière de l’Aïd effectuée collectivement à la mosquée. À l'heure du café, un assortiment de gâteaux orientaux est dressé sur la table pour accueillir les convives. Durant cette fête, les musulmans se rendent visite et se réunissent autour d'un repas. Selon la tradition, les plus jeunes doivent se déplacer chez leurs aînés. C'est également l'occasion de se réconcilier avec ses proches et de solidifier les liens familiaux.

Quelle est cette aumône que les musulmans paient lors de l'Aïd ?

À la fin du mois de ramadan, pour valider et purifier son jeûne, le musulman verse une aumône appelée « zakat el-Fitr ». Cette aumône doit être versée à des nécessiteux par chaque chef de famille musulman (en général, le père de famille) pour lui et pour ceux qui sont à sa charge obligatoire (femmes, bébés, enfants, parents âgés, etc.), et ce, quel que soit sa situation financière.

Cette aumône permet à ceux qui sont dans le besoin de passer la fête de l'Aïd el-Fitr dans la même ambiance festive que leurs congénères musulmans. Pour cette année, la Grande Mosquée de Paris a fixé le montant de Zakat el-Fitr à 7 € par personne, soit le même montant que l’année dernière. De son côté, le CFCM a décidé le relèvement du montant à 9 € par personne « compte tenu de l’augmentation importante des prix de l’alimentation, ces dernières années ».

Comment souhaiter un joyeux l'Aïd el-Fitr à un musulman ?

Après avoir effectué la prière de l'Aïd el-Fitr, les musulmans se souhaitent mutuellement un « bon Aïd ». Ils se font la bise dans certaines régions et des câlins dans d'autres. Ils s'échangent mutuellement le vœu d'« Aïd moubarak (fête bénie) ». Les musulmans prononcent cette formule traditionnelle : « Aïd Mabrouk » ou « Aïd Moubarak », et qui veut tout simplement dire « Joyeux Aïd ».

Quand sera le prochain ramadan ?

Le ramadan revient chaque année et le prochain mois de jeûne musulman aura donc lieu en 2025. S’il est de coutume que ce mois sacré soit fixé après la traditionnelle « nuit du doute », il n’en demeure pas moins que les scientifiques ont déjà annoncé la date de ramadan 2025, voire ceux d’après, en se basant sur des calculs scientifiques. Pour l'année 2025, le ramadan débutera samedi 1er mars et durera 30 jours. Ce qui fait que le prochain Aïd el-Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025.