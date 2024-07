Lancement massif de la lutte anti-drogue dans toute la France dès ce matin

Gérald Darmanin lance les opérations XXL pour la lutte anti-drogue ce lundi matin.

Plusieurs dizaines d'opérations similaires sont prévues durant les prochains jours.

Ce lundi 25 mars, Gérald Darmanin a annoncé le lancement des opérations XXL pour lutter contre le trafic de drogue à travers le pays.

C'est une opération d'une grande envergure qui vient d'être lancée en France pour faire « place nette ». Le trafic de drogue étant à son apogée, des mesures drastiques devaient être prises à travers les villes françaises.

3 grandes opérations XXL pour la lutte anti-drogue aujourd'hui

Trois villes françaises sont ciblées ce lundi matin. Dijon est la première à bénéficier d'une action massive de lutte anti-drogue, suivie de la métropole lilloise où Gérald Darmanin devrait se rendre dans la matinée, selon une source policière de l'AFP. Le ministre de l'Intérieur prévoit également une visite à Roubaix pour exposer les détails de ces opérations.

C'est sur la plateforme X que le ministre de l'Intérieur a pris la parole, affirmant que le gouvernement est engagé « contre la drogue et les dealeurs est total ». « Nous allons désormais multiplier les opérations que nous avons préparées pendant des mois pour taper très fort », a-t-il également ajouté.

Notre combat contre la drogue et les dealers est total. Nous allons désormais multiplier les opérations que nous avons préparées pendant des mois pour taper très fort. https://t.co/9x1R1q5uE6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 25, 2024

Plusieurs actions prévues dans les jours à venir

L'initiative a débuté à Marseille la semaine dernière, en présence du président de la République. Emmanuel Macron avait annoncé une série d'opérations similaires dans toute la France.

L'opération lancée dans le sud a mobilisé 900 policiers, gendarmes et douaniers. Au terme de trois jours d'intervention, les forces de l'ordre ont saisi 22 kg de stupéfiants, 385 000 euros en espèces et procédé à 71 arrestations, en plus de saisir quatre armes.