Troublante découverte près de la plus grande plage de Bastia : Un corps partiellement calcine retrouvé

Découverte d'un corps partiellement calciné près de la plus grande plage de Bastia.

Une enquête a été lancée pour déterminer les causes et les circonstances du décès.

Une découverte troublante a été faite sur la plus grande plage de Bastia en Haute-Corse : un corps partiellement calciné a été retrouvé vendredi soir, selon les affirmations du procureur de la commune.

Le corps de la victime a été découvert par un individu sur un terrain agricole aux alentours de 19 h. Ce témoin a immédiatement alerté les sapeurs-pompiers de la région, qui sont rapidement intervenus sur place pour constater que le corps était encore en combustion.

Le corps sans vie d'un homme près de la plus grande plage de Bastia

Le corps calciné, découvert près de la plage principale de Bastia, serait celui d'un homme dont l'identité reste à déterminer, selon des sources de Corse Matin. Le procureur de la République de Bastia a affirmé qu'une enquête était en cours pour identifier la victime et élucider les circonstances de son décès, qu'il a qualifié de « d'homicide volontaire ». « À ce stade, les causes du décès sont encore indéterminées et sont dans l’attente des constatations sur place et médico-légales », a déclaré le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui a remis l'enquête entre les mains de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse.

Les autorités opèrent avec vigilance

Suite aux déclarations du procureur de la République, les agents de la police judiciaire chargés de l'enquête mènent des investigations dans une zone entourée de canisses où le corps a été trouvé. D'après les dernières informations, la partie supérieure du corps présente une détérioration, ce qui pourrait compliquer son identification et rallonger la durée de l'enquête et de l'identification à plusieurs jours.

Dans ces circonstances, les autorités demeurent néanmoins très attentives à l'origine et aux circonstances du décès. Il est à noter que cette découverte porte à sept le nombre de victimes d'homicide enregistrées en Corse depuis le début de l'année 2024.