Le niveau des nappes phréatiques est inquiétant dans 5 départements selon le BRGM

5 départements connaissent un niveau historiquement bas des nappes phréatiques.

Le BRGM annonce une belle hausse des niveaux de l'eau en France comparativement à mars 2023.

Cinq départements du sud de la France connaissent actuellement un niveau très bas des nappes phréatiques.

Le 24 mars dernier, le site info-secheresse.fr a publié des données alarmantes concernant le niveau des nappes phréatiques dans 5 départements du sud de la France.

5 départements ont un niveau bas des nappes phréatiques

Les 5 départements touchés par cette problématique sont : la Loire, la Lozère, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, bien que la situation semble plus rassurante pour les deux premiers.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu s'est exprimé sur le sujet sur France Info : « des endroits nous inquiètent : une partie du pourtour méditerranéen, un petit bout de la vallée du Rhône et surtout ce territoire des Pyrénées-Orientales qui est dans une situation atypique et terrible ».

En métropole, 9 % des nappes affichent même des niveaux « très bas », notamment celles du Roussillon, qui traversent les Pyrénées-Orientales. Les ressources sont historiquement faibles dans ce département, le plus sec de France, en raison d’un manque conséquent de précipitations depuis trois ans. « Il n’y a eu aucune recharge depuis un an et demi », éclaire Violaine Bault, y compris cet hiver. Les quelques pluies récentes « ont été insuffisantes pour pénétrer en profondeur. Elles ont seulement servi à humidifier les sols très secs », ajoute l’experte.

En raison de la pénurie d’eau dans les réserves souterraines, le BRGM alerte sur un « fort risque » d’intrusion d’eau de mer dans les nappes côtières, précisant que tous les prélèvements d’eau potable ont été interdits sur le littoral des Pyrénées-Orientales. L'établissement alerte également sur un risque de sécheresse encore plus sévère en 2024 dans le Languedoc-Roussillon s’il ne pleut pas dans les deux prochains mois.

Certains points observent des niveaux en baisse continue depuis mai 2022 et atteignent des niveaux historiquement bas. Apprenez-en plus sur votre secteur dans notre bulletin complet : https://t.co/hcWivKp6jq — BRGM (@BRGM_fr) March 14, 2024

Selon le site VigiEau, 5 départements sont soumis à des restrictions d’usage à la sortie de l’hiver. Une grande partie des Pyrénées-Orientales, où des limitations sont en place depuis près de deux ans, reste classée en état de « crise » (le plus haut niveau), tout comme une partie de l’Aude et de l’Hérault. Le département de la Lozère est quant à lui placé en « alerte », et plus au nord, une partie de l’Ain est en « alerte renforcée ». Malgré des nappes dans le rouge, l’Aveyron n’a pas encore mis en place de mesures d’économie.

Les dernières pluies ont-elles réussi à contraster avec la sécheresse connue en France ?

Selon le détail publié par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) le jeudi 14 mars, il y a une bonne nouvelle. En effet, en ce début du mois de mars, 46 % des nappes phréatiques affichaient des niveaux au-dessus des normales mensuelles, contre 5 % à la même période l'an dernier.

On fait le point sur l’état des nappes en 2022-2023, rien que pour vous, en 4 images clés. Cliquez ici pour les détails : https://t.co/Dj01ed45HC pic.twitter.com/3s6vH9UDP3 — BRGM (@BRGM_fr) March 22, 2024

Selon Météo France, le pays a connu un excédent de pluie de 10 %, bien que cette dernière ait été mal répartie sur le territoire. « a été très satisfaisante donc ça nous [rend] optimistes » a commenté en écho Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM. Seul un tiers des nappes reste en dessous de la normale, contre 80 % l’an dernier.