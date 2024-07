Une tempête géomagnétique sévère touche actuellement la Terre.

Risque de perturbation du réseau électrique, du GPS et autres communications radio.

Dans l'après-midi de ce 24 mars, à 17:28, le Centre de prédiction météorologique spatial (SWPC) de la NOAA a publié une alerte concernant une tempête géomagnétique de niveau G4 – Sévère.

La tempête observée aujourd'hui est qualifiée de « grave » par le SWPC, qui souligne qu'elle constitue « une perturbation majeure du champ magnétique terrestre ». L'intensité de cette tempête peut osciller entre des niveaux inférieurs et des conditions de tempête violente tout au long de son déroulement.

Malgré l'aspect alarmant, l'agence explique qu'il ne faut pas craindre « les effets négatifs » de cette tempête et affirme qu'aucune action n'est nécessaire. De même, il affirme que « les opérateurs d'infrastructures ont été informés afin qu'ils prennent des mesures pour atténuer tous les impacts possibles ».

The 23 March CME arrived at around 24/1411 UTC. Severe (G4) geomagnetic storming has been observed and is expected to continue through the remainder of the 24 March-UTC day and into the first half of 25 March. pic.twitter.com/CDXQtyv4yp

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024