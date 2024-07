Débat enflammé à l'Assemblée : vers une interdiction des polluants éternels

Une proposition de loi contre les PFAS, "polluants éternels", sera examinée à l'Assemblée ce jeudi.

Les PFAS, ces "polluants éternels", au cœur d'une bataille législative sous haute tension à l'Assemblée nationale

La proposition de loi visant à interdire les produits contenant des PFAS, communément appelés "polluants éternels", d'ici 2026 sera débattue à l'Assemblée nationale ce jeudi 4 avril. Cette initiative, portée par le député EELV de Gironde Nicolas Thierry, suscite de vives réactions, notamment de la part du fabricant d'articles de cuisine Seb, qui conteste la dangerosité de ces substances dans leurs produits antiadhérents. « Nous serons toujours aux côtés des consommateurs dès lors qu'il s'agit de les protéger de substances ou d'usages dont la nocivité est avérée ». Le gouvernement exprime sa réserve quant à cette proposition, préférant une approche basée sur la réglementation européenne Reach et sur des études scientifiques en cours. Déclare une source gouvernementale à l'AFP.

Le Premier ministre Gabriel Attal souligne l'engagement du gouvernement au niveau européen pour réduire la présence des PFAS, et annonce qu'il faudra attendre au moins un an pour obtenir les résultats des recherches sur la dangerosité et les alternatives possibles à ces composés. Cette position est défendue par le ministre de l'Industrie Roland Lescure, qui souligne l'importance de ne pas légiférer de manière précipitée sur un sujet aussi complexe.

La lutte contre les polluants éternels : enjeux de santé et de réglementation au cœur des débats parlementaires

La bataille législative sur les PFAS met en lumière les enjeux cruciaux liés à la protection de la santé et de l'environnement, ainsi que la nécessité de trouver un équilibre entre réglementation stricte et préservation de l'industrie nationale. Le débat parlementaire qui s'annonce promet d'être animé, avec des intérêts divergents en jeu et des questions essentielles sur la sécurité des consommateurs face à des substances potentiellement nocives.