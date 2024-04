Netflix disparaitra de l'écran de plusieurs Français : voici pourquoi

Le géant du streaming s'apprête à faire de gros changements qui risquent de déplaire à bon nombre de français.

Il existe des alternatives pour continuer à profiter de Netflix.

Netflix, le mastodonte du streaming, force les utilisateurs à s'adapter à l'évolution technologique avec ses mises à jour, laissant certains utilisateurs sur le carreau. Une évolution justifiée par l'entreprise, mais qui risque tout de même d'en frustrer plus d'un.

Netflix : quand l'obsolescence logicielle crée la frustration

La question qui brule les lèvres est pourquoi la plateforme au N rouge ne sera plus accessible à certaines personnes ? La réponse est assez simple en réalité ; Netflix laisse de nombreux utilisateurs dans l'embarras en abandonnant la prise en charge de nombreux modèles de télévisions connectées suite à des changements réguliers d'interface. En effet, la plateforme de streaming a récemment déployé une mise à jour importante de son application, rendant certains téléviseurs incompatibles.

C'est le cas d'Angélique, une Belge exaspérée, qui s'est retrouvée confrontée à un message d'erreur lui indiquant que "Netflix n'est plus disponible sur cet appareil". Une situation frustrante pour cette utilisatrice qui se demande pourquoi une telle mise à jour a rendu son téléviseur obsolète. Rapporte RTL info

Selon Netflix, cette mise à jour est nécessaire pour renforcer la sécurité de son application, en particulier sur les appareils plus anciens qui peuvent présenter des risques pour les utilisateurs. La plateforme précise toutefois qu'un avertissement est normalement envoyé aux propriétaires de téléviseurs trop anciens avant le déploiement de la mise à jour.

Cette situation soulève une problématique récurrente dans le secteur des téléviseurs connectés, où la durée de vie des appareils est souvent limitée par l'obsolescence logicielle. Un véritable casse-tête pour les consommateurs qui se retrouvent parfois contraints de trouver une solution de repli ou de résilier leur abonnement.

Netflix : Des solutions innovantes pour contourner les problèmes de sécurité sur les téléviseurs obsolètes

Face à l'incompatibilité de certains téléviseurs avec la récente mise à jour de Netflix, les utilisateurs se demandent quelles solutions s'offrent à eux. Le professeur en cybersécurité à l'UCLouvain, Alex Legay, explique à RTL Info que le patch en question concerne le système de sécurité SSLv3, posant problème sur des téléviseurs plus anciens datant de 2012 ou moins, notamment chez des marques telles que Samsung, Panasonic ou Sony.

Cette mesure peut sembler radicale, mais elle est indispensable pour empêcher les pirates d'accéder aux données des utilisateurs, voire à celles d'autres abonnés via des failles de sécurité. En effet, le respect du RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, impose à Netflix de garantir un niveau adéquat de sécurité.

Pour les utilisateurs comme Angélique, privés d'accès direct à Netflix via leur télévision, il existe cependant des alternatives. Des dongles HDMI comme le Chromecast de Google ou le Fire Stick d'Amazon permettent de profiter de la plateforme de streaming. De plus, des consoles de jeu telles que la Playstation 4 et 5, la Xbox Series, ou encore des appareils comme l'Apple TV, offrent également une expérience de visionnage de qualité en remplacement de la télévision incompatible.