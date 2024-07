Premier tweet sur la plateforme X grâce à Neuralink.

Neuralink, une société spécialisée dans les puces cérébrales fondée par Elon Musk, a diffusé en direct la vidéo de son premier patient implanté d'une puce qui utilise son esprit pour jouer aux échecs en ligne. Dans la vidéo, Noland Arbaugh, qui a eu un accident de plongée qui l'a laissé paralysé au-dessous de l'épaule, joue aux échecs sur son ordinateur portable et utilise le dispositif de l'entreprise pour déplacer le curseur. Récemment, Noland Arbaugh a tweeté pour la première fois sur la plateforme de microblogging, ce qui est devenu viral et a même suscité une réponse de la part de Musk.

Le tweet connait un buzz hallucinant

Très rapidement, le tweet rencontre un succès fulgurant qui suscite l'interrogation de certains et l'admiration d'autres. On peut lire notamment ce tweet : « Le premier tweet télépathique. Quelle période pour être en vie. L'avenir va être formidable pour tout le monde, alors arrivons-y plus tôt ! » Ou encore l'interrogation de cet abonné de la plateforme : « Pouvez-vous nous en dire plus sur l'interface de saisie ? Déplacez-vous une souris sur un clavier numérique et cliquez sur chaque lettre ou autre chose ? »

Un succès de courte durée puisque très vite le compte de Nolan Arbaugh a été banni par Twitter, pensant que c'était un rebot. Très vite, Elon Musk l'a réintégré.

Twitter banned me because they thought I was a bot, @X and @elonmusk reinstated me because I am. — Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 22, 2024

Cumulant 67 millions de vues et plusieurs likes et partages, Arbaugh fait le buzz. Elon Musk, lui-même, a répondu en tweetant : « Tout premier message rédigé simplement en pensant, en utilisant l'appareil de télépathie @Neuralnk ! »

First ever post made just by thinking, using the @Neuralnk Telepathy device! https://t.co/mj8GfiuDcD — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2024

Une histoire qui ne peut être qu'à ses prémices !