Ce métier à 6000 € par mois est celui qui recrute le plus en France

En un an, plus de 225 000 offres d’emploi ont été publiées pour ce métier

Jusqu'à 6000 € par mois pour cette profession.

La majorité des recrutements pour ce métier ont eu lieu en Île-de-France

Les offres d’emploi dans divers secteurs d’activités sont régulièrement publiées sur les sites dédiés. Dans cette multitude d’offres, un métier sort du lot et semble faire recette. En un an, plus de 225'000 offres d’embauche ont été publiées, dont 76 % sous forme de contrat à durée indéterminée (CDI), avec à la clé un salaire alléchant de plus de 6000 euros.

Mais quel est ce métier qui recrute le plus en France ? C'est la question à laquelle répond une récente enquête exclusive de Randstad pour Le Figaro. Cette année, c'est le métier de commercial qui s'installe en tête des offres d’emploi en France. Cerise sur le gâteau, ce métier offre un salaire de plus de 6000 euros par mois.

Sur une période d’une année, soit entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024, le métier de commercial a été le plus en vue avec 225'685 offres d’emploi publiées, selon des chiffres de Randstad publiés par Le Figaro Emploi. « À noter tout de même un volume d’offres en baisse de 27,6 % par rapport à l’année dernière » précise le groupe spécialisé dans les ressources humaines.

Voici les régions qui recrutent le plus pour le métier de commercial

La majorité de ces commerciaux sont recrutés en CDI dans 76 % des cas. La part des recrutements établis en contrat à durée déterminée (CDD) est de 4,3 %, tandis que le taux les commerciaux recrutés cette année en alternance se situe à un peu plus de 8 %, selon les chiffres de Randstad.

Pour ce qui est de la répartition géographiques du recrutement des nouveaux commerciaux, l’enquête souligne que la majorité est réalisée dans la région Île-de-France. La région Auvergne-Rhône-Alpes occupe la seconde position, suivie de près à troisième place par la région Nouvelle-Aquitaine.

Côté rémunération, un commercial gagne en moyenne 6085 euros brut par mois. « Un chiffre toutefois à relativiser, note Randstad, car on observe des variations importantes en fonction de l'âge et de la séniorité, ainsi que du niveau hiérarchique associé », rapporte Le Figaro. Ainsi, « les 36-49 ans représentent 42,63 % des commerciaux en poste, et gonflent logiquement le salaire brut mensuel moyen pour ce métier », explique la même source.