L'application la plus attendue à la RATP avant les JO 2024

La RTP a conçu un outil pour faciliter la communication avec les touristes lors des JO 2024.

L'application compte 16 langues étrangères, en plus du français.

Cette année, les touristes étrangers pourront désormais s'informer et se repérer facilement dans les transports grâce à Tradivia.

Paris s’apprête à accueillir un afflux massif de touristes à l’occasion des Jeux Olympiques. De nombreux visiteurs ne maîtrisent pas la langue française. Face à cet enjeu majeur, la RATP a réussi à concevoir une solution innovante visant à faciliter la communication. Grâce à son application de traduction instantanée, le service de transport rend l’expérience des touristes plus fluide et agréable.

Tradivia : l’application tant attendue pour les JO

Après trois années de développement intense, elle est enfin disponible. Baptisée Tradivia, cette application promet de simplifier la communication pour les touristes qui affluent en France lors des JO, mais aussi au-delà de cet événement.

Cet outil répond aux problèmes de communication que rencontrent les touristes étrangers lorsqu'ils utilisent le métro : « On avait un vrai sujet car nos agents n'avaient pas la capacité de répondre à toutes les langues de nos clients », explique Valérie Gaidot, responsable expérience client à la RATP.

Les agents de la RATP seront désormais en mesure de communiquer efficacement avec les visiteurs. « En deux clics, le touriste peut enregistrer sa question dans sa langue natale, elle est retranscrite et traduite en français. Puis la tablette reproduit l'opération dans l'autre sens pour la réponse » peut-on lire sur francebleu.

Après une phase d'expérimentation sur trois lignes de métro le mois de juin dernier, ce dispositif a été étendu à l'ensemble du réseau RATP. « Avec Tradivia, on est sûr à 100 % qu'ils ont bien reçu, bien compris, l'information. C'est mieux pour nous. On a moins de stress, et pour le voyageur, encore moins », indique Raphael Gassette, agent RATP.

Tradivia : les touristes peuvent dire à dieu à Google Traduction

L'application Tradivia promet d'être une alternative révolutionnaire avec une performance et une précision accrues. « Tradivia ne cherchera pas à traduire le nom de la station "Charles de Gaulle-Étoile" en "Star Charles de Gaulle" (anglais) » rapporte le média Capital.

Le responsable de son développement, Rachid Meziani, a expliqué « L'intelligence artificielle qui compose cette application a appris le jargon des transports ». « Honnêtement, c'est le système le plus performant disponible à ce jour », affirme Grégoire De Lasteyrie, vice-président de l'autorité régulatrice des transports dans la région. Toutefois, il ajoute : « Ça n'empêche pas les agents qui le souhaitent de se former pour apprendre l'anglais par exemple ».

Le développement de cet outil a nécessité un investissement de deux millions d'euros, pris en charge par Île-de-France Mobilités. Il prend en charge au total 16 langues en plus du français. Il convient également de mentionner que Tradivia est utilisé pour les annonces destinées aux voyageurs lors d'incidents sur les lignes.

Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en quatre langues, à savoir l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Mais d'ici à l'ouverture des JO 2024, le mandarin et l'arabe seront ajoutés, afin de couvrir les six langues olympiques officielles.