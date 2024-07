Voila pourquoi les vols au départ de la France sont de plus en plus chers

Les prix des billets d'avion au départ de la France ont connu une hausse vertigineuse ce mois de février.

Une augmentation portée principalement sur les vols intérieurs.

Les vols au départ de la France continuent d'augmenter de manière significative. Mais pourquoi cette hausse ?

Ceux qui ont pris l'avion récemment ont sans doute remarqué que les prix des billets ont grimpé ce mois-ci. Les données publiées par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), ce lundi 18 mars 2024, confirment cette tendance.

Une hausse de plus de 26 % sur le réseau intérieur

Une fois de plus, les prix au départ de la France ont subi une flambée. Après une hausse enregistrée en janvier, une nouvelle augmentation, bien que moins marquée, est constatée ce mois-ci. Les données de la DGAC, relayées par Capital, indiquent une augmentation de 3,4 % en février, contre 5 % en janvier.

De plus, il est intéressant de noter que la hausse sur les vols intérieurs est plus prononcée qu'en janvier (26,2 % contre 21,3 % durant le premier mois de l'année).

Mais pourquoi cette augmentation ? La DGAC explique dans son dernier rapport que cela est dû aux « contraintes opérationnelles de navigation aérienne, qui se sont encore fait sentir en février », en référence à la modernisation du logiciel du contrôle aérien français.

Cette modernisation a entraîné une réduction de 20 % du nombre de vols au départ des principaux aéroports parisiens pour une période de test s'étalant du 9 janvier au 14 février. Outre la perturbation du trafic, ce processus a entraîné une hausse des prix des billets, observée principalement chez les compagnies traditionnelles plutôt que chez les low cost.

Cette flambée des prix par ailleurs concerne « "un peu plus" les liaisons radiales, entre Paris et les régions, que les liaisons transversales, qui connectent deux aéroports en dehors de Paris » a précisé la DGAC.

Une augmentation moins brutale à l'international

En ce qui concerne les vols internationaux au départ de la France, la hausse est moins prononcée. Elle est de 2,1 % entre février 2023 et février 2024.

En revanche, la situation est contrastée entre le moyen-courrier et le long-courrier. Les vols moyen-courrier ont enregistré une augmentation significative de 13,1 %. « Le faisceau Espace Economique Européen - Suisse – Royaume-Uni est le plus touché, avec une augmentation de 16,6 %, à mettre principalement sur le compte des transporteurs à bas coûts » indique la DGAC. Cette augmentation est principalement due aux durées de séjours courtes et aux réservations de dernière minute.

Tandis que sur le long-courrier, les prix des billets sur le long-courrier ont diminué, avec une baisse de 2,7 % en février, surtout pour la classe économique. « Dans le détail, l’Asie Pacifique enregistre la plus forte baisse (- 7,8 %), suivie de l’Amérique latine (- 5,7 %), de l’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient leurs prix diminuent plus modérément (- 3,6 % et - 3,4 %). Les tarifs se maintiennent toutefois sur l’Amérique du Nord (+ 0,5 %) » précise-t-on.