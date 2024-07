Un moteur de l'Airbus A330 a connu une défaillance.

Un atterrissage d'urgence a été effectué sans accroc.

Une enquête est actuellement en cours sur l'appareil.

Un des moteurs d'un avion Airbus A330 a connu une panne, entraînant un atterrissage d'urgence sans encombre, tandis qu'une enquête est actuellement en cours sur l'appareil.

Les incidents touchant les avions Airbus sont moins fréquents que ceux impliquant les appareils Boeing, mais lundi 25 mars 2024, les passagers de la compagnie australienne Qantas ont vécu un moment de terreur lorsque l'un des moteurs de leur avion a subi une défaillance, nécessitant un atterrissage d'urgence.

Une panne catastrophique dans l'un des moteurs

Durant le vol Qantas 781 reliant Melbourne à Perth, en Australie, les passagers ont vécu un cauchemar lorsque l'un des deux moteurs de l'avion, un l'Airbus A330, a été victime d'une panne. Selon les médias australiens, le pilote a émis un appel de détresse (PAN) et a dû effectuer un arrêt manuel du moteur en question.

Un passager a décrit la scène à ABC News : « Il y a eu un bruit très très fort, comme une détonation […] Tout à coup, le personnel de bord s’est mis à ouvrir les rideaux pour se préparer à l’atterrissage, sans que le commandant de bord ne communique en cabine », a-t-il témoigné. L'avion est finalement parvenu à atterrir en douce à Perth à 21 h 37.

Un porte-parole de la compagnie a assuré que « les pilotes ont suivi les procédures pour ce type d'incident et ont coupé manuellement le moteur et demandé un atterrissage prioritaire. Ces avions sont conçus pour fonctionner en toute sécurité avec un seul moteur ».

Qantas remercie les passagers pour leur coopération

Les passagers ont pu débarquer normalement, mais ce fut un moment effrayant pour eux : « C'est très étrange d’entendre un tel bruit et de savoir que vous ne volez qu’avec un seul moteur ». La compagnie australienne Qantas a exprimé sa gratitude envers les passagers pour leur coopération. « Nous savons que cela a été déstabilisant pour les clients à bord et nous les remercions pour leur coopération et leur compréhension », a-t-elle déclaré.

À l'heure actuelle, une inspection minutieuse de l'appareil de Qantas est en cours afin de déterminer l'origine de l'incident. Interrogé par ABC News, le président de l’Association des pilotes australiens et internationaux a souligné que « cet incident démontre l’importance d’avoir deux pilotes bien reposés et bien formés ».