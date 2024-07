Les bagages cabine deviennent payants chez Transavia : voici combien cela vous coûte désormais

Nouvelles mesures prises par Transavia à partir de ce mercredi 3 avril.

Les voyageurs de la compagnie devront revoir leur budget vacance à la hausse.

Transavia a instauré une nouvelle politique concernant les bagages cabine à partir du mercredi 3 avril 2024, suivant ainsi la tendance déjà adoptée par d'autres compagnies aériennes à bas coûts.

Les compagnies low-cost ne cessent de trouver de nouvelles façons de garder des prix tout aussi bas, tout en permettant de dégager un certain bénéfice, au temps où l'inflation est à son paroxysme. Il semblerait que la compagnie néerlandaise, Transavia s'alligne avec ses homologues.

Combien doit-on payer pour voyager sur Transavia avec une valise cabine ?

Pour toute réservation chez Transavia, chaque passager bénéficie toujours gratuitement d'un bagage à main, de dimensions maximales 40x30x20cm, à placer sous le siège devant lui. Cependant, les passagers désirant voyager avec un grand bagage cabine devront désormais souscrire à une nouvelle option payante. Ce bagage devra respecter des dimensions maximales de 55x35x25cm et ne pas excéder 10 kg. Il sera placé dans les compartiments à bagages au-dessus des sièges.

En ce qui concerne le prix de cette nouvelle option, il varie selon la période de réservation. Pour les mois d'avril, mai et juin, le tarif sera à partir de 10 €. Pour les mois de juillet et août, le prix minimum est de 15 €, avec des exceptions pour certaines destinations comme Dakar, Tel Aviv, Beyrouth et Erevan, où les tarifs peuvent être plus élevés. Transavia précise que les prix pourront évoluer en fonction de la demande.

Les clients ayant choisi le tarif MAX continueront de bénéficier du transport d'un bagage à main de format 40x30x20 cm, d'un grand bagage cabine de format 55x35x25 cm, ainsi que de l'embarquement prioritaire. Pour les réservations effectuées avant le 3 avril 2024, les conditions d'achat initiales restent valables, avec la possibilité de transporter gratuitement un bagage à main et un grand bagage cabine, sous certaines spécifications.

Il est à noter que l'espace dans la cabine étant limité, seuls les 70 premiers bagages cabine pourront être transportés à bord, les autres seront placés en soute gratuitement. Le prix à payer en dernière minute en porte d'embarquement est annoncé à 65 €.

Des passagers prêts à tout pour s'envoler en payant le moins cher possible

Selon Paul Chiambaretto, professeur à la Montpellier Business School et directeur de la chaire Pégase, le transport aérien est devenu une commodité où les passagers optent pour le moins cher, surtout pour les vols domestiques et moyen-courriers. Cette situation complexe fait du passager le grand perdant, car il n'a pas toujours la maîtrise des subtilités entre ce qui est inclus ou non dans le prix d'un billet.

Les compagnies aériennes à bas coûts, telles que Ryanair et Easyjet, ont également adopté des politiques tarifaires similaires, facturant des frais pour divers services, y compris les bagages de cabine. Cette stratégie n'est pas seulement financière ; elle vise également à réduire les délais d'embarquement et de débarquement pour permettre plus de vols quotidiens en plaçant les valises en soute.