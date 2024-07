Un avion d'Air France fait demi-tour après le déclenchement d'un code de détresse

Un avion de la compagnie tricolore a fait demi-tour lundi 18 mars 2024,

Faute d'un incident technique, le code de détresse a été déclenché.

Les 127 passagers transportés à bord d'un Airbus A350 d'Air France n'ont pas atteint leur destination finale, car un code de détresse a été déclenché, obligeant l'avion à faire demi-tour.

Dans le domaine de l'aviation, les voyageurs aspirent à pouvoir prendre leur envol sereinement, sans encombre. Cependant, ce ne fut pas le cas pour les passagers du vol AF108, qui a eu lieu le lundi 18 mars à bord d'un avion Airbus A350 appartenant à la compagnie tricolore.

Le code 7700 déclenché !

Le lundi 18 mars 2024, les passagers du vol AF108 n'ont pas pu atterrir à destination, actuParis rapporte qu'Airbus A350 a rencontré un incident technique, entraînant son retour précipité à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, alors qu'il se dirigeait vers Chennai (Inde).

Moins de 30 minutes après le décollage, le code 7700, utilisé pour signaler une situation de détresse, a été activé. De ce fait, « une alarme se déclenche immédiatement sur les postes de contrôle radar » au sol. Par conséquent, l'avion a dû rebrousser le chemin. « L'équipage de vol a décidé, par mesure de précaution, de faire demi-tour » lit-on dans la même source.

La nature de l'incident reste encore flou

L'Airbus A350, parti à 10 h 08, a atterri à 11 h 16 sur la piste de l’aéroport Charles-de-Gaulle. « Les pilotes et le personnel de cabine sont formés et régulièrement entraînés pour gérer ce type de situation connue et maîtrisée » a expliqué la compagnie aérienne nationale. Avant d'ajouter que « la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu ».

Concernant la nature précise de l'incident, aucun détail n'a été communiqué pour le moment par la compagnie, bien que les pannes, défaillances matérielles ou problèmes techniques soient souvent à l'origine de telles situations.

Un autre incident le même jour

Selon les informations relayées par le média 20 minute, le même jour, un autre incident a été signalé à bord d'un Airbus A330 de la compagnie Lufthansa. Les 190 passagers en route de Francfort à Dubaï ont dû faire un « atterrissage d'urgence sur l’île grecque en raison d’un problème électrique » lit-on. Selon la même source, « La présence de fumée à l’intérieur de l’avion » a poussé le pilote de l'avion à demander aux autorités aéroportuaires grecques d'atterrir. L'Airbus A330 a été évacué et les passagers sont sains et saufs, ont confirmé les pompiers de l'aéroport de Rhodes.