SNCF annule l'amende d'un passager ayant échangé sa place en seconde contre la première classe

Hugues, un passager régulier du TGV Sud-Est, témoigne de son histoire sur les réseaux sociaux. L'histoire commence bien pour Hugues, un habitué des voyages en train sur la ligne TGV Sud-Est. Ce jeune homme, détenteur d'un abonnement Max Jeune, avait accepté avec plaisir d'échanger sa place en seconde classe avec un autre passager en première classe qui souhaitait s'asseoir à côté de son fils. Il n'y a eu aucun préjudice dans cette affaire, tous les sièges étaient payés, mais la situation devient rapidement désagréable à cause de deux contrôleurs.

Le problème vient de l’abonnement Max Jeune, offrant une réduction nominative uniquement pour des billets de seconde classe

Il convient de rappeler que le fait d'occuper un siège de première classe lorsque votre billet est initialement prévu pour être utilisé en seconde classe est sujet à un ajustement tarifaire mais pas à une pénalité pour manque de billet valide. Cependant, le problème provient effectivement de l'abonnement Max Jeune du voyageur sanctionné qui offre un tarif réduit nominatif uniquement en seconde classe, comme le précise la SNCF.

"Ils n'ont rien voulu savoir": ce voyageur de la SNCF a reçu une amende pour avoir échangé sa place dans le train L'image du jour de @lisahadef pic.twitter.com/Js3OisZnG6 — BFMTV (@BFMTV) March 6, 2024

"Si le tarif utilisé permet une montée de gamme, alors Tarif Indu s'applique et cela ressemble effectivement à un ajustement tarifaire. Si le tarif utilisé ne permet pas de montée de gamme, alors Aucun Billet Valide s'applique", a expliqué un porte-parole de la compagnie ferroviaire.

Une amende controversée suite à l'application stricte du règlement SNCF par les contrôleurs

Hugues n'a néanmoins pas été épargné face à cette situation et s'est vu infliger une amende pour avoir échangé sa place en seconde classe avec une place en première classe, malgré les bonnes intentions derrière cet échange. Les contrôleurs ont appliqué le règlement à la lettre sans tenir compte des circonstances particulières de cet échange de places.

La SNCF prend rapidement l'initiative d'annuler la pénalité et présente ses excuses à Hugues

Face à la mauvaise publicité engendrée par cette histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux, la SNCF a rapidement pris l'initiative d'entrer en contact avec le voyageur. En effet, Benjamin Huteau, directeur de l'axe TGV Sud-Est, a directement contacté Hugues sur les réseaux sociaux pour lui proposer son aide.

Ce mercredi, la SNCF Voyageurs confirme que l'amende sera annulée et présente ses excuses à Hugues. "Bonjour Hugues, nous confirmons aujourd'hui que nos équipes annulent votre procès-verbal", peut-on lire dans ce message adressé au jeune voyageur.

10 millions de vues sur les réseaux sociaux : l'histoire fait le tour du web et relance la question des règles à bord

L'histoire de Hugues a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, totalisant près de 10 millions de vues. La mésaventure de ce jeune passager pose ainsi la question du respect strict des règles à bord, alors que certaines situations pourraient faire l'objet de discussions entre les contrôleurs et les voyageurs afin d'éviter des malentendus et des incidents désagréables. Le geste commercial de la SNCF en faveur de Hugues prouve toutefois que l'entreprise reste à l'écoute de ses clients et tente de rectifier rapidement les erreurs qui ont pu être commises par ses agents.

En somme, il serait souhaitable pour tous les acteurs concernés que les contrôleurs puissent bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre pour apprécier au cas par cas certains échanges de places, notamment lorsque ces derniers ne sont pas de nature à mettre en péril le bon fonctionnement du service ou à causer un préjudice économique à la compagnie ferroviaire.