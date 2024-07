Une décision d'un juge de Manhattan vient de tomber, ce 27 mars, contre Coinbase.

Petite victoire pour Coinbase, mais l'exchange est aussi exposé aux attaques de la SEC.

Un juge fédéral de Manhattan a pris une décision importante aujourd'hui, le 27 mars, concernant le litige entre Coinbase, géant de l'échange de cryptomonnaies, et la Securities and Exchange Commission (SEC).

La décision du juge autorise le procès de la SEC contre Coinbase à aller de l'avant, mais rejette une partie des allégations portées contre la plus grande bourse américaine de crypto-monnaie.

La SEC avait intenté un procès contre Coinbase en juin 2023, alléguant que la société avait facilité la négociation de plusieurs jetons (tokens) qui auraient dû être enregistrés en tant que titres, et qu'elle fonctionnait illégalement en tant que bourse de valeurs, courtier et agence de compensation sans s'inscrire auprès du régulateur.

Cette action légale est une étape importante dans la campagne de la SEC. Pour étayer ses accusations, l'organisme s'est largement appuyée sur un précédent de la Cour suprême des États-Unis qui établit des critères pour déterminer si un investissement constitue un titre, notamment en se demandant si les rendements « proviennent uniquement des efforts des autres ».

Coinbase a vigoureusement contesté ces accusations, soutenant que les actifs de cryptomonnaie ne répondent pas à cette définition de titre, une position partagée par une grande partie de l'industrie de la crypto.

Toutefois, à travers un tweet Paul Grewal, directeur juridique chez Coinbase, commente la nouvelle et se dit « impatients d'en savoir plus sur les points de vue internes de la SEC et les discussions sur la réglementation de la cryptographie. »

Today, the Court decided that our SEC case will move forward on most of the claims, but dismissed the claims against Coinbase Wallet. We were prepared for this, and we look forward to uncovering more about the SEC’s internal views and discussions on crypto regulation. 1/6

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 27, 2024