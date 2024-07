Un pont de Baltimore s'effondre. Plusieurs personnes dans l'eau

Effondrement d'un pont a Baltimore.

Plusieurs personnes portées disparues.

Urgent : Un incident choquant s'est produit à Baltimore, où le pont Francis Scott Key s'est effondré après une collision avec un cargo.

Les détails sur l'accident restent flous, mais des images montrent une partie de la structure métallique s'effondrant dans la rivière Patapsco, laissant craindre le pire. Les équipes de secours sont mobilisées et une enquête approfondie est en cours pour comprendre les causes de cette tragédie.

Chaos à Baltimore: Le Pont Francis Scott Key s'effondre après une collision avec un cargo

Le pont Francis Scott Key de Baltimore, dans l'État du Maryland, a été le théâtre d'une scène spectaculaire ce mardi 26 mars suite à une collision avec un navire de marchandises. Selon les premières constatations, le navire a heurté violemment l'un des piliers massif du pont, haut de plus de 350 mètres, entraînant l'effondrement partiel de la structure. Une scène rare qui a suscité l'étonnement et l'inquiétude chez les observateurs, attestant de la fragilité de nos infrastructures face à de tels incidents surprenants.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

L'incident a été confirmé par Matthew West, maître de première classe de la Garde côtière à Baltimore, au New York Times, bien que des détails supplémentaires sur le navire et le moment de la collision n'aient pas été divulgués. Kevin Cartwright, directeur des communications du service d'incendie de Baltimore, a révélé que des véhicules, et peut-être même un semi-remorque, étaient présents sur le pont au moment de l'accident, laissant craindre le pire quant au sort des occupants. Au moins 7 personnes ont été signalées tombées à l'eau, plangeant ainsi la ville dans l'angoisse et l'incertitude. Les dernières nouvelles annoncent même une vingtaine de personnes disparues.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent une grande partie de la structure métallique du pont, inauguré en 1977, s'effondrant de manière cataclysmique dans les eaux troubles de la rivière Patapsco. Les équipes de secours et de sauvetage, ont rapidement réagi pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage.

Pendant ce temps, les autorités locales, ont lancé une enquête approfondie sur l'étendue des dégâts afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident sans précédent, cherchant à apporter des réponses et à garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus à l'avenir.