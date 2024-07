Polémique après la diffusion de Coran dans la gare de Londres

La gare de Londres fait passer un message religieux du prophète Mahomet sur ses panneaux d'affichage.

Vives réactions sur X (Twitter) de la part des voyageurs.

Au 9ᵉ jour du mois du ramadan, Londres affirme son ouverture en partageant un hadith (citation du prophète Mahomet) à la gare King's Cross. Ce geste, loin de faire l'unanimité, suscite de vives réactions parmi les voyageurs qui déclarent un favoritisme certain.

Le ramadan, mois sacré pour la communauté musulmane, a débuté le 11 mars dernier. Hier, la célèbre gare londonienne King's Cross a choisi d'afficher un hadith sur ses panneaux électroniques : « Le prophète Mahomet (que la paix soit sur lui) a dit : "Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent souvent" ». Ce message, aux côtés des horaires de trains, a engendré de vifs débats sur les réseaux sociaux.

