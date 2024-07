Le Luxembourg recrute avec un salaire moyen de 6000 euros. Voici les métiers en demande

Le Luxembourg propose plusieurs postes vacants qui pourraient intéresser les Français.

Les secteurs concernés par les offres d'emploi.

C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs Français désireux d'explorer de nouvelles perspectives à l'étranger ! Le Luxembourg propose des postes avec des rémunérations très attrayantes !

En effet, malgré sa petite taille, avec moins d'un million d'habitants, ce pays affiche plusieurs milliers de postes vacants depuis le début de l'année 2024, offrant des salaires très compétitifs.

Le Luxembourg recrute : des offres alléchantes pour les travailleurs Français

Selon les informations du Figaro Emploi, de nombreux salariés français envisagent de tenter leur chance à l'étranger pour trouver du travail, et les offres du Grand-Duché pourraient bien en séduire plus d'un.

En analysant la rémunération moyenne annuelle dans le pays en 2022, Statista a révélé qu'elle s'élevait à environ 72'530 euros, soit près de 6000 euros par mois. De nombreux employés français ont déjà franchi la frontière, s'installant dans les communes du Grand Est situées à proximité de ces terres accueillantes.

Ces offres d'emploi proposant des salaires attractifs peuvent ainsi attirer de nombreux autres travailleurs français en quête de nouvelles opportunités, ce qui en fait une occasion à ne pas manquer.

Secteurs clés en quête de main-d'œuvre au Luxembourg

Selon les données de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) du Luxembourg, le nombre d'offres d'emploi a légèrement diminué, passant de 7338 emplois non pourvus en 2023 à 7000 postes vacants en ce début d'année 2024. « Au cours du mois de janvier 2024, les employeurs ont déclaré 2990 postes vacants à l'Adem, ce qui correspond à une baisse de 29,9 % par rapport à janvier 2023 », déclare l’Adem. En précisant que 2 868 frontaliers étaient en quête d'emploi au Luxembourg durant ce mois.

L'Adem a également dressé la liste des dix secteurs qui ont actuellement le plus besoin de main-d'œuvre. Ces secteurs comprennent :

Le secteur banquier ;

Le secteur de la comptabilité et de la gestion ;

Le secteur du magasinage, de la manutention des charges et du déménagement ;

Le secteur du nettoyage et de la propreté industriels ;

Le secteur de l'organisation et des études ;

Le domaine de la production culinaire ;

Le secrétariat et l'assistance ;

Le domaine de second œuvre ;

Le secteur des services ;

Le secteur des systèmes d'information et de télécommunication.

À la date du 29 février, plus de 18'160 demandeurs d'emploi étaient inscrits à l'Adem du Luxembourg. Cela représente une augmentation de 2516 demandes par rapport à février 2023, soit une hausse de 16,1 %. Selon l'Agence pour le développement de l'emploi, toutes les catégories de travailleurs ont vu une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, qu'il s'agisse de travailleurs qualifiés ou de jeunes diplômés de moins de 30 ans.