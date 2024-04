La France rayonne dans le classement des milliardaires selon Forbes

La France compte 11 nouveaux milliardaires parmi les plus riches de la planète.

Une française sur le podium des femmes les plus riches de la planète.

Le classement tant attendu de Forbes concernant les milliardaires du monde vient de sortir et on note 11 nouveaux français qui rejoignent la haute sphère de la société.

Le dernier classement Forbes des personnalités les plus riches de la planète dévoile 11 nouveaux milliardaires français, confirmant la prédominance de la France dans le monde de la mode et de la beauté. Avec Bernard Arnault en tête du classement, la richesse des magnats français rayonne sur la scène internationale.

Qui sont les nouveaux entrants et les figures emblématiques de la richesse française ?

Le célèbre magazine Forbes a récemment dévoilé son classement annuel des personnalités les plus riches de la planète, mettant en avant 11 nouveaux milliardaires français cette année. Le titre d'homme le plus riche du monde revient une fois de plus à Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, qui affiche une impressionnante fortune de 216 milliards d'euros.

Juste derrière lui, on retrouve des figures emblématiques telles qu'Elon Musk, le cerveau derrière Tesla et SpaceX, avec une fortune estimée à 195 milliards de dollars, suivi de près par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, dont la fortune s'élève à 194 milliards de dollars.

La France a également le privilège de compter la femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt Meyers, héritière du groupe L'Oréal, avec une fortune estimée à 96 milliards de dollars, se classant à la 15ᵉ place du classement Forbes. Les deux propriétaires de Chanel, avec une fortune estimée à 34 milliards d'euros chacun, suivis par François Pinault, à la tête de 29,2 milliards d'euros. Les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel, ainsi que François Pinault, fondateur de Kering, complètent le top 5 des personnalités françaises les plus fortunées.

De la mode au cosmétique : Les personnalités françaises les plus fortunées de 2024 selon Forbes

Onze nouveaux milliardaires français ont récemment fait leur entrée dans le classement Forbes, portant à 53 le nombre total de milliardaires en France en 2024. Parmi eux, deux femmes se distinguent, notamment Helena et Rémi Dassault ainsi que Natacha Nikolajevic, qui ont une fortune combinée estimée à près de 2,5 milliards de dollars et occupent la 1 330ᵉ place du classement.

Bris et Daniel Rocher, petits-fils et fils d'Yves Rocher, ont également intégré la liste des milliardaires français, se plaçant respectivement à la 1380ᵉ place avec une fortune estimée à 2,4 milliards de dollars. La famille Peugeot est également représentée, avec Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni et Robert Peugeot occupant les positions 2152ᵉ et 2287ᵉ.

Le célèbre créateur de chaussures de luxe Christian Louboutin a également rejoint le classement Forbes, se positionnant à la 2410ᵉ place avec une fortune évaluée à 1,2 milliard de dollars. Suivent Bernard Charlès, Jean Madar et Philippe Bénécin, dont les fortunes respectives sont estimées à 1,1 milliard de dollars chacune.