Les Français se tournent-ils vers la religion ?

L'Église catholique en France connaît une augmentation remarquable du nombre de baptêmes chez les adultes et les adolescents, selon une enquête récente de la Conférence des évêques de France (CEF), rapportée par le journal La Croix.

Cette tendance ascendante se révèle particulièrement significative, avec une augmentation de 31 % chez les adultes et une hausse encore plus marquée de 50 % chez les adolescents en moyenne, sur une année.

Religion en France : Des chiffres éloquents pour 2024

Les données de l'enquête menée par la Conférence des évêques de France révèlent une dynamique impressionnante, avec 7135 adultes et 5000 adolescents prévus pour être baptisés lors des célébrations de Pâques. Cette croissance remarquable s'inscrit dans la continuité de l'année précédente, où une hausse de 28 % avait déjà été enregistrée. La directrice du service national pour la catéchèse et le catéchuménat de la CEF, Catherine Chevalier, a souligné lors d'une conférence de presse que cette croissance franchit désormais le seuil des 30 % en 2024.

Baptêmes : des changements géographiques et sociaux à l'origine de la hausse

Bien que plus de 70 % des nouveaux baptisés vivent en zone urbaine, une augmentation notable est également observée dans les zones rurales, notamment dans les diocèses de Besançon, Dijon et Clermont. Une évolution notable est également relevée du côté des origines des catéchumènes adultes : tandis que le nombre de ceux issus de familles de tradition chrétienne diminue (61 % en 2024 contre près de 69 % en 2023), une augmentation significative est constatée chez ceux se déclarant « issues de familles sans religion », représentant désormais un quart des catéchumènes adultes.

Cette augmentation remarquable du nombre de baptêmes chez les adultes et les adolescents suscite des interrogations et des réflexions sur les motivations et les aspirations spirituelles des Français. Elle pourrait également refléter des changements socioculturels et une quête de sens dans une époque marquée par l'incertitude et la recherche de repères. L'Église catholique en France se trouve ainsi face à un phénomène qui mérite une analyse approfondie et qui pourrait influencer ses stratégies pastorales dans les années à venir.