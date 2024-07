Pourquoi ces Français mettent toutes leurs économies dans l'or ?

Les Français ont acheté 5,6 tonnes d'or au cours de l'année 2022, a révélé le Conseil Mondial de l’or

Les français continuent de ruer vers ce métal précieux.

Dans un contexte d’incertitude, de nombreux Français se tournent vers l'or et y investissent toutes leurs économies. Ont-ils raison ?

Il n’est pas un secret que les marchés financiers sont sujets à une volatilité accrue. Certains particuliers désirant faire fructifier leur argent cherchent une alternative, et l'or se distingue comme un choix judicieux. En France, les chiffres ont démontré une augmentation vertigineuse des achats de ce métal. Cette tendance suscite des interrogations quant aux motivations incitant les Français à se tourner vers ce métal précieux.

L’or, une valeur refuge pour les français

À travers l’histoire, le métal jaune s’est imposé comme un actif stable dont la valeur n’est pas impactée par les crises économiques et les conflits politiques, ce qui en fait la meilleure option pour les investisseurs désirant protéger leur patrimoine.

Dans ce contexte d’incertitude, nombreux sont les Français en quête de la sécurité offerte par ce métal précieux. Selon les données révélées par le Conseil Mondial de l’Or, les Français ont acheté 5,6 tonnes d'or au cours de l'année 2022, représentant environ 0,31 milliard d'euros.

Toutefois, il convient de noter que les Français demeurent des acheteurs modestes par rapport à d'autres nations, rapporte Capital. En effet, avec une moyenne de 0,30 g par habitant, les achats des Français sont loin derrière ceux de leurs voisins allemands, qui sont de 2,36 g d’or par habitant en 2022. Quant aux Chinois et aux Américains, leurs achats correspondent respectivement à 0,56 g et à 0,77 g par habitant, souligne le Comptoir national de l’Or.

"C'est plus sûr que l'argent, c'est palpable et je sais que ça ne s'évaporera pas"

Le métal jaune est un investissement attrayant pour plus d’un. De nombreuses entités expliquent pourquoi, telles que la Société Générale, qui affirme que « L’or peut offrir une protection contre le risque systémique et il apportera une bonne protection contre la baisse du dollar ». En 2022, le président du Conseil Mondial de l'Or, Randy Smallwood, déclare : « Avoir une réserve de valeur non politisée, comme le fait l’or, est extrêmement important ».

Cela motive donc de plus en plus de gens à se tourner vers ce métal précieux. Un exemple frappant est celui de Nicolas, un jeune père de famille de 32 ans, qui a récemment acquis un lingot de 100 g au prix de 700 euros. « C'est plus sûr que l'argent, c'est palpable et je sais que ça ne s'évaporera pas(...) évidemment, j'espère que ça peut aussi monter », a-t-il déclaré dans les colonnes du média Le Figaro.

De plus, « Les influenceurs sur les réseaux sociaux font beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi il est intéressant d'investir dans l'or », explique Sandrine Crosse, directrice générale de la société Or en Cash (spécialisée dans le rachat de l'or), à la même source.