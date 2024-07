Rappel urgent de palettes Markwins contenant des allergènes interdits

Deux palettes de maquillage pour enfants de la marque Markwins font l'objet d'un rappel.

Ces produits ont été vendus chez Carrefour, Auchan, U, Intermarché, Leclerc et Casino.

Attention parents ! Deux palettes de maquillage pour enfants de la marque Markwins font l'objet d'un rappel en raison de la présence d'allergènes interdits. Assurez la sécurité de vos enfants en rapportant le produit en magasin dès que possible.

DS Distribution a lancé un rappel des palettes de maquillage Markwins, vendues chez plusieurs grandes enseignes. En cause, la présence de deux allergènes pouvant causer des lésions cutanées et oculaires. Une mesure indispensable pour garantir la santé et le bien-être des plus jeunes.

Markwins : des palettes de maquillage pour enfant interdites à la vente

Selon RMC conso, deux palettes de maquillage pour enfants de la marque Markwins font l'objet d'un rappel par leur distributeur DS Distribution en raison de la présence de deux allergènes pouvant provoquer des lésions cutanées et oculaires. Ces produits, vendus chez Carrefour, Auchan, U, Intermarché, Leclerc et Casino, ont été retirés de la vente pour garantir la sécurité des enfants.

La première palette rappelée est la POP GIRL Color Train Case, portant le code article 4038033390214 et la référence 1539021E, avec le lot 6200140. Elle a été commercialisée dans différentes enseignes du 5 février 2021 au 1er juin dernier. La seconde palette, plus petite, est la POP GIRL Color Tin, référencée 4038033390092 et le numéro de lot 6200136, vendue entre le 5 février 2021 et le 2 février 2021 chez Carrefour, Intermarché, U et Netto.

Ces deux produits contiennent un mélange de méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone, deux conservateurs interdits dans les produits non rincés depuis le 12 février 2017. Ces substances peuvent entraîner un risque de lésions cutanées et oculaires chez les enfants.

Rappel Conso recommande aux parents de rapporter le produit au point de vente pour un remboursement et de contacter le service client au 06.21.22.79.31 pour toute information supplémentaire. La date limite pour procéder au rappel est le 30 avril. Il est essentiel d'agir rapidement pour éviter tout danger potentiel pour les enfants.