La distribution du chèque énergie 2024, initiative de l'État pour soutenir les foyers les plus vulnérables, commence le 2 avril et s'étale sur quatre semaines.

Les chèques énergie sont répartis dans différentes régions de France selon un calendrier échelonné.

Le chèque énergie 2024 sera envoyé par l'État en ce début de mois d'avril. Coïncidant avec la hausse des prix de l'électricité, il vise à aider les foyers les plus démunis à faire face aux charges énergétiques.

Calendrier de distribution du chèque énergie 2024 en France selon les départements

Le mardi 2 avril, marque le début de la distribution du chèque énergie 2024, qui est envoyé par l'État depuis 2018 aux 5,6 millions de foyers les plus défavorisés du pays. Selon le ministère de l'Économie, son objectif est d'aider les Français à régler leurs factures d'énergie (électricité, gaz, etc.), de financer l'achat de combustible ou de financer certains travaux énergétiques.

Selon Le Parisien, les envois sont effectués en trois étapes, dépendant de la région de résidence. La première vague aura lieu du 2 au 5 avril, la deuxième vague aura lieu du 8 au 12 avril, la troisième vague aura lieu du 16 au 19 avril et la dernière vague aura lieu du 22 au 25 avril (qui concerne toute l'Île-de-France à l'exception du Val-d'Oise). Les envois seront répartis sur deux semaines différentes dans les Deux-Sèvres et à Strasbourg (Bas-Rhin). Selon le gouvernement, les délais entre l'envoi des chèques énergie et leur réception chez le bénéficiaire sont généralement d'environ 2 à 4 jours.

Première vague : du 2 au 5 avril

Le chèque énergie sera distribué aux résidents de l'Indre (36), située dans la région du Centre-Val de Loire, du 2 au 5 avril. Ces premiers envois toucheront également les départements des Ardennes (08), du Bas-Rhin (67) et de Haute-Marne (52) du Grand Est, ainsi que les départements de l'Aisne (02) et du Nord (59) des Hauts-de-France. Le département de Seine-Saint-Denis (93) en Île-de-France et celui de l'Orne (61) en Normandie bénéficieront également de cette première vague.

Deuxième vague : du 8 au 12 avril

Du 8 au 12 avril, plusieurs départements, dont les Pyrénées-Orientales (66), le Tarn-et-Garonne (82), et le Gard (30), recevront le chèque énergie. Rejoignant cette liste, d'autres régions françaises telles que l'Allier (03), le Cantal (15), la Drôme (26), la Loire (42) et l'Ardèche (07) bénéficieront également de cette aide à la même période. De plus, des départements comme la Haute-Loire (43), la Nièvre (58), la Haute-Saône (70), et l'Yonne (89) verront également l'arrivée du chèque énergie pendant cette semaine. Dans le même temps, les départements de la Saône-et-Loire (71), du Territoire de Belfort (90), du Cher (18), des Vosges (88), et de l'Aube (10) profiteront de cette assistance financière. Enfin, d'autres régions telles que la Corrèze (19), les Deux-Sèvres (79) et la Haute-Vienne (87) seront également incluses dans la distribution des chèques énergie pendant la semaine du 8 au 12 avril.

Troisième vague : du 16 au 19 avril

Entre le 16 et le 19 avril, plusieurs départements recevront le chèque énergie. Ces régions comprennent : la Savoie, le Puy-de-Dôme, le Jura, la Côte-d’Or, le Doubs, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, l’Indre-et-Loire, le Loiret, l'Eure-et-Loir, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, l’Oise, le Val-d’Oise, les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, l'Eure, la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var.

Quatrième vague : du 22 au 25 avril

Du 22 au 25 avril, plusieurs régions, dont l'Isère (38), l'Ain (01), et le Rhône (69), recevront le chèque énergie. Rejoignant cette liste, des départements tels que Paris (75), la Haute-Savoie (74), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92) et le Val-de-Marne (94) bénéficieront également de cette aide à la même période. En outre, les Deux-Sèvres (79) et la Haute-Garonne (31) verront également l'arrivée du chèque énergie.

Montant et modalités d'obtention du chèque énergie

Selon le revenu fiscal du foyer, le montant varie de 48 à 194 euros pour une personne seule qui gagne moins de 11 000 euros par an et peut atteindre 277 euros pour un couple avec un enfant. Il est possible de l'utiliser en ligne ou de l'envoyer par courrier postal à votre fournisseur d'énergie.

Que faire pour recevoir le chèque énergie ? « Si vous êtes éligible, vous n’avez aucune démarche à faire. Vous recevrez automatiquement votre chèque énergie par courrier, à la dernière adresse indiquée à l’administration fiscale », a assuré le ministère de l’Économie.