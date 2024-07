Deux petites filles viennent d'être agressées en Alsace près de leur école.

Un suspect a été interpelé, il semble souffrir de troubles psychiatriques.

Ce jeudi, une agression choquante s'est produite près d'une école et d'un parc à Souffelweyersheim, dans le Bas-Rhin.

Ce jeudi, 18 avril, durant l'après-midi, deux fillettes âgées de 6 et 11 ans ont été victimes d'une agression au couteau dans le Bas-Rhin, en Alsace. Heureusement, leur état est considéré comme en urgence relative. Un suspect a été arrêté peu après les faits.

Agression dans le Bas-Rhin : un suspect avec des troubles psychiatriques

Selon les informations fournies par la préfecture, le suspect, né en 1995 et inconnu des services de police, a été interpellé environ dix minutes après l’agression. Toujours selon la même source, il n’avait plus le couteau sur lui et n’avait pas « toutes ses capacités mentales ». Par mesure de précaution et pour aider les élèves et le personnel de l'école à surmonter cet événement traumatisant, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place au sein de l'établissement.

Enfants en sécurités, parents rassurés

Face à cette situation alarmante, le directeur de cabinet du préfet Jean-Baptiste Peyrat s'est rendu sur les lieux de l'incident. Il a pris le temps de rassurer les parents inquiets. Après une période de confinement dans l'école, les parents ont pu récupérer leurs enfants en toute sécurité.

Marie, une mère venue chercher son fils en CE2, témoigne de l'angoisse ressentie : "C'est cauchemar" : "On m'appelle de la France entière, mes amis, ma famille, pour me demander si ça va. On croit que ça n'arrive qu'aux autres et puis... On se demande comment on va accueillir les émotions des enfants".