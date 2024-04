Le sable du Sahara qui arrive en France est-il radioactif ?

Un nuage de sable du Sahara est arrivé ce week-end des 6 et 7 avril en France

Ce phénomène météorologique entraînera une pollution atmosphérique pouvant avoir des répercussions sur la santé

Les particules fines charriées par ce vent du Sahara sont-elles radioactives ?

Une masse d’air chaud remonte depuis samedi sur la France en provenance d'Afrique, entraînant avec elle des poussières de sable du Sahara. Ce phénomène métrologique se poursuivra jusqu'à demain, lundi et teintera le ciel français en ocre orange. Outre leur impact visuel sur le paysage, ces nuages de sable présentent des risques pour la santé.

« Ces nuages sont le résultat de la coïncidence de deux phénomènes naturels. D'abord, la production de poussières de sable au-dessus du désert du Sahara. Puis le transport de ces poussières jusqu'à nos régions », explique Météo France. « Dans les médias, il est souvent question de sable du Sahara. En réalité, il s'agit de particules plus fines que le sable, des poussières produites en surface lorsque le vent souffle fort au-dessus du désert », détaille Vincent Guidard, météorologue cité par Econostrum.

La France touchée à nouveau par le sable du Sahara

La remontée du sable du Sahara vers le continent européen est un phénomène qui touche fréquemment la France notamment au printemps et en été. C’est d’ailleurs le cas depuis samedi 6 avril avec l’arrivée de ce sable qui devrait toucher plusieurs régions France, avec des précipitations dans l’Ouest qui favoriseront sa chute au sol.

Ce phénomène météorologique qui devra durer trois ou quatre jours entraînera une hausse de la chaleur ainsi qu’une pollution atmosphérique potentielle. Ce phénomène qui n'est pas nouveau rouvre le débat sur ses répercussions sur la santé des Français. Le sable du Sahara qui se propage dans l’atmosphère réduit la visibilité et peut gêner la vue surtout s'il s'incruste dans les yeux.

Les poussières de sable en provenance du Sahara s’ajoutent aux autres particules polluantes et contribuent à dégrader la qualité de l’air. Il est conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires ainsi qu’aux bébés et nourrissons de rester à la maison et d’éviter les activités qui demandent un effort physique important.

Le sable du Sahara contient-il des éléments radioactifs ?

Mais la question qui revient chez les Français à chaque épisode du genre est la suivante : « le sable du Sahara qui arrive en France est-il radioactif ? ». Les scientifiques répondent par l’affirmatif. En effet, les poussières qui sont charriées par ce vent du sud contiennent bien du césium 137, un élément radioactif, rapporte Le HuffPost.

Néanmoins, la concentration de cet élément radioactif dans l’air est si faible qu’il ne représente aucun danger pour votre santé. « La radioactivité dans l’air en France va être un million de fois plus faible que ce qui avait été observé lors de l’accident de Tchernobyl », explique Jean-Christophe Gariel, directeur du département Environnement à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).