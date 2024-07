Les paysages enneigés des Alpes ont été transformés par une remontée de sable du Sahara, créant une ambiance surréaliste.

Le phénomène a également atteint Lyon et d'autres villes de Rhône-Alpes, où le ciel jaune et poussiéreux a été observé, annonçant des pluies et un risque de dépôt de sable.

Les paysages alpins, habituellement paisibles et enneigés, sont aujourd'hui enveloppés d'une atmosphère mystérieuse. Un spectacle rare et époustouflant qui fascine autant qu'il interpelle, tandis que même la ville de Lyon se retrouve plongée sous un voile de sable jaune. Une rencontre insolite entre l'Afrique et l'Europe, où la nature nous offre une vision inédite et captivante des Alpes sous l'emprise du désert.

Les Alpes se métamorphosent sous l'influence du sable du Sahara, offrant des paysages enneigés insolites et extraordinaires. Ce phénomène rare et spectaculaire a été observé ce samedi 30 mars 2024, transformant les sommets alpins en un décor presque irréel. Les stations de ski et les pistes enneigées sont désormais enveloppées d'un ciel jaunâtre et poussiéreux, créant une atmosphère unique.

Cette transformation est le résultat de la remontée de particules de sable du désert du Sahara, transportées par une masse d'air chaud en provenance d'Afrique. Le phénomène a débuté vendredi lors de la tempête Nelson, qui a secoué violemment le sud-est et l'ouest de la France, ainsi que la région Rhône-Alpes.

Les images captivantes de ce ciel apocalyptique ont attiré l'attention du public depuis ce matin. La poussière de sable, portée par des vents violents, a d'abord touché la Côte d'Azur avant de se diriger vers les majestueux massifs alpins, transformant les paysages en une scène digne d'un autre monde.

L'ambiance est jaune ce matin sur une partie de l'Est de la France !

Explication : hier, une tempête de sable a soulevé de la poussière de sable du Sahara jusqu'à l'Europe. La densité de ce nuage de sable est telle que la neige des Alpes est devenue jaune.

Quand le sable du Sahara se mêle à la neige des Alpes

Plusieurs stations de ski se sont retrouvées plongées dans un ciel de sable. Des images impressionnantes ont été capturées à Serre Chevalier, au Col du Lautaret, Briançon et Orcières, où le paysage habituellement enneigé était recouvert d'une teinte dorée.

Bien que moins prononcé, ce phénomène a également touché les Alpes du nord et l'Isère, où le ciel est devenu laiteux et légèrement jaune. Lyon a aussi été impacté par cette remontée de sable du Sahara, donnant une couleur particulière au ciel de la ville. Les habitants ont été surpris de voir leur environnement habituel transformé par cette teinte inhabituelle.

D'autres villes de Rhône-Alpes ont été témoins de ce phénomène, comme Grenoble en Isère et Saint-Chamond dans la Loire. Des pluies de sable ont aussi surpris les habitants. Selon Romain Weber, prévisionniste à Lyon Météo, « des précipitations sont à prévoir, avec un risque de dépôt de sable pouvant affecter la région ».