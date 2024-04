Vers l’interdiction des écrans pour les enfants de moins de 3 ans

Des députés veulent réguler l'usage des écrans chez les jeunes enfants

Une proposition de loi est déposée dans ce sens par Les Républicains

La loi vise l’interdiction de l’usage des écrans en présence des enfants de moins de 3 ans

Se dirige-t-on vers l’interdiction des écrans en France pour les plus jeunes enfants ? C'est en tout cas le sens d'une proposition de loi déposée ce lundi 8 avril par deux députés Les Républicains (LR). Il s’agit d’une loi visant à réguler l'usage des téléphones, tablettes et télévisions en présence des enfants de moins de 3 ans, notamment au niveau des crèches.

Alors que le président Emmanuel Macron avait fait de la régulation des écrans chez les enfants, une promesse, pour son deuxième et dernier quinquennat en cours, la question revient sans cesse dans les débats en France. En effet, à l'heure où les écrans sont justement responsables de problèmes d'attention ou de compréhension, voire de langage ou d'écriture chez les plus jeunes, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer le passage à l’acte.

Un projet de loi pour réguler l’usage des écrans pour les enfants

Face à ce qui est devenu de nos jours un fléau social, les députés LR, Annie Genevard (Doubs) et Antoine Vermorel-Marques (Loire) sont passé à l'action en déposent ce lundi 8 avril une proposition de loi pour réguler l'usage des écrans pour les plus petits. Les deux élus veulent notamment interdire toute exposition pour les enfants de moins de 3 ans gardés par une assistante maternelle ou en crèche.

Pour ce faire, les auteurs de ce projet de loi souhaitent que l'usage des écrans soit restreint pour le personnel encadrant quel que soit le mode de garde. Ils proposent, par exemple, que « l'interdiction de l'accès des écrans soit bien mentionnée dans la liste des critères d'agréments », précise la députée LR, Annie Genevard sur Franceinfo.

« Interdit aux moins de 3 ans » bientôt sur nos écrans TV ?

S’exprimant ce lundi sur BFMTV, le député de la Loire, Antoine Vermorel-Marques, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une signalétique spécifique sur l'ensemble des chaînes de télévision « interdisant » aux enfants de moins de 3 ans de la regarder. Tout en regrettant que la moyenne de temps d'écran par jour soit d'une heure et vingt minutes pour un enfant de 3 ans, le député explique que l’idée serait surtout d' « alerter les parents » via cette signalétique.

Le sujet de la régulation des écrans en France chez les plus jeunes n’est pas nouveau. En janvier, lors d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron avait déjà dit vouloir instaurer un contrôle des écrans pour protéger les plus jeunes. En juillet dernier, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ex-CSA, rappelait dans une campagne annuelle, que les écrans ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans.