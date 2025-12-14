Véronique Jannot en couple : confidences sur son compagnon et sa vie amoureuse

Véronique Jannot cultive depuis toujours une discrétion remarquable concernant sa vie privée et sentimentale. En octobre 2019, la comédienne a pourtant consenti à lever le voile sur son intimité amoureuse en révélant qu’elle partage désormais son quotidien avec un homme. À 68 ans, l’actrice de Pause-café vit une relation apaisée aux côtés d’un compagnon qui l’accompagne dans ses multiples engagements humanitaires. Son parcours sentimental a été jalonné de rencontres marquantes, notamment avec le chanteur Laurent Voulzy et le pilote automobile Didier Pironi. Cet article examine les confidences de Véronique Jannot sur sa relation actuelle et sa vision de l’amour mature.

Sa relation amoureuse dévoilée en 2019

Dans les colonnes du magazine Nous Deux en octobre 2019, Véronique Jannot a confié : « Aujourd’hui, j’ai quelqu’un dans ma vie qui m’accompagne ». La chanteuse décrit une relation basée sur la complémentarité : « je suis bordélique, lui est organisé, il veille à calmer mon enthousiasme parfois débordant ». Cet homme partage son quotidien et ses passions, particulièrement les causes humanitaires pour lesquelles elle milite activement.

Son compagnon fait désormais partie intégrante de sa famille, aux côtés de ses deux enfants adoptifs et de son chien. La situation s’est avérée complexe lors de l’adoption de Migmar. L’actrice explique : « Il m’a suivie dans cette histoire avec beaucoup d’amour. Il aurait quelque part aimé adopter Migmar avec moi, ça aurait été quelque chose de beau à partager, mais c’était mon choix ». Elle reconnaît que cette décision n’a pas été facile à vivre pour lui, mais cette démarche lui appartenait profondément.

Une vision mature de l’amour à 68 ans

Véronique Jannot exprime aujourd’hui une conception apaisée des sentiments amoureux. Elle confie : « L’amour est toujours essentiel, mais il change avec les tranches d’âge ». La comédienne précise : « Je n’ai plus envie d’une passion qui bouffe une énergie folle et nous emmène un peu loin de soi ».

Cette sagesse affective se reflète dans sa capacité à maintenir des liens chaleureux avec ses anciens partenaires. Elle garde une tendresse sincère pour ses amours passées et reste en très bons termes avec les hommes qui ont compté dans sa vie. Cette maturité émotionnelle témoigne d’un cheminement personnel après des épreuves sentimentales intenses et des difficultés médicales majeures. Sa relation actuelle, plus sereine, illustre cet équilibre trouvé entre passion et sérénité, entre engagement et respect de soi.

Les grands amours qui ont marqué sa vie

Dix ans avec Laurent Voulzy

Véronique Jannot et Laurent Voulzy se sont rencontrés lors d’une émission de télévision avant de partager dix années de vie commune. Leur couple s’est également épanoui artistiquement avec plusieurs collaborations musicales mémorables :

« Désir, désir » interprété en duo

« Aviateur »

« Chagrin »

L’actrice a finalement décidé de mettre fin à leur relation en expliquant : « Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le quotidien ni pour le couple, et Laurent, un être de l’exception, fait partie de ceux-là ». Elle qualifie affectueusement le chanteur de « grand ado » et affirme que « le talent donne beaucoup d’excuses ».

L’histoire tragique avec Didier Pironi

En 1982, Véronique Jannot rencontre Didier Pironi lors d’une séance photo pour un magazine automobile. Leur histoire d’amour intense bascule en août 1982 lorsque le pilote de Formule 1 subit un grave accident. La comédienne met alors sa carrière entre parenthèses pour l’épauler. Le décès brutal de Didier Pironi en 1987 lors d’une course de bateaux offshore la marque profondément : « À la mort de Didier, j’ai perdu un morceau de moi que je ne récupérerai jamais ».