Ventes du livre de Jordan Bardella : les vrais chiffres et le succès commercial dévoilés

Jordan Bardella fait sensation dans l’univers de l’édition politique française avec son premier ouvrage « Ce que je cherche ». Publié chez Fayard en novembre 2024, ce livre s’est imposé comme un véritable phénomène éditorial avec un démarrage fulgurant de 25 000 exemplaires écoulés en première semaine. Cette performance illustre l’ascension médiatique du président du Rassemblement national et son influence grandissante dans le paysage politique français. Analysons les chiffres réels de ce succès commercial et ses implications politiques et financières.

Un succès commercial incontestable pour « Ce que je cherche »

Les chiffres de vente du livre de Jordan Bardella témoignent d’un engouement considérable auprès du public. Avec environ 140 000 exemplaires vendus en décembre 2024, puis plus de 185 000 à la mi-février 2025 selon Edistat, l’ouvrage s’est maintenu 13 semaines dans le « Top 50 Essais & Références », dont 5 semaines en position de leader. Face à cette demande, Fayard a procédé à trois réimpressions supplémentaires, portant le tirage total à 220 000 exemplaires.

La répartition des ventes révèle une prédominance des grandes surfaces spécialisées qui concentrent 51% des achats (108 703 exemplaires), suivies par les grandes surfaces alimentaires avec 36% (46 745) et les librairies traditionnelles qui complètent avec 14% (31 031).

Auteur politique Titre Exemplaires vendus Jordan Bardella « Ce que je cherche » 139 071 Philippe de Villiers « Mémoricide » 136 529 Nicolas Sarkozy « Le Temps des combats » 84 000

Les stratégies de promotion controversées du Rassemblement national

Le succès de cette autobiographie politique s’appuie sur des méthodes promotionnelles discutées. Le RN a orchestré une campagne massive incitant ses sympathisants à publier des avis positifs sur les plateformes de vente. Plus controversée encore, la pratique consistant à offrir le livre pour tout don supérieur à 50 euros soulève des questions légales.

La défiscalisation des dons (66%) impose normalement l’absence de contrepartie

Le code des impôts stipule que tout cadeau ne doit pas excéder le quart de la valeur du don

La machine du parti a pleinement mobilisé ses ressources pour assurer la promotion de l’ouvrage. Bardella a multiplié les séances de dédicaces lors des meetings politiques et les apparitions télévisées (Quelle époque, Touche pas à mon poste). Cette stratégie s’inscrit dans une construction d’image soignée, comme en témoignent les témoignages familiaux qui contribuent à façonner l’image publique des personnalités médiatisées.

Un thermomètre politique et financier révélateur

Les retombées financières de ce best-seller politique s’annoncent considérables. Avec un prix de vente de 22,90€ et des droits d’auteur standards (8-9%), chaque exemplaire rapporterait environ 1,70€ à Bardella. À 140 000 ventes, ses gains atteindraient déjà plusieurs centaines de milliers d’euros.

Les trois livres politiques les plus vendus en 2024 sont publiés par Fayard (groupe Bolloré) Ce phénomène illustre l’intrication croissante entre sphère éditoriale et engagement politique

Ce succès en librairie agit comme un baromètre de popularité avant les prochaines échéances électorales. La controverse du déjeuner des best-sellers de L’Express, où plusieurs auteurs primés ont refusé de partager la table avec Bardella, illustre les tensions que suscite cette médiatisation massive du président du RN, certains y voyant une normalisation de l’extrême droite dans le paysage culturel français.