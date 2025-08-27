Taille de Benjamin Samat : biographie et actualités sur le candidat de télé-réalité

Benjamin Samat s’impose comme une figure emblématique de la télé-réalité française depuis plus d’une décennie. Ce candidat charismatique des Marseillais enchante le public par son parcours atypique et sa personnalité attachante. Sa taille de 1 mètre 70 constitue souvent un sujet d’évocation, témoignant de sa capacité à assumer pleinement son physique. Cet article retrace sa biographie complète, depuis ses débuts télévisuels jusqu’à son statut actuel d’influenceur et businessman prospère.

Profil physique et complexes assumés de Benjamin Samat

Ses mensurations et caractéristiques physiques

Benjamin Samat affiche des mensurations précises de 1 mètre 70 pour un poids de 62 kilos. Ces caractéristiques le situent légèrement en-dessous de la moyenne masculine française établie à 1 mètre 75. Ses origines italiennes et espagnoles contribuent à forger son apparence méditerranéenne distinctive, qui séduit de nombreux téléspectateurs depuis des années.

L’évolution de sa perception corporelle

Le parcours de Benjamin illustre parfaitement une transformation psychologique remarquable. Longtemps complexé par sa stature, il avoue que sa taille constituait son principal souci il y a six ou sept ans. Aujourd’hui, cette période appartient au passé et il assume totalement son physique. Les moqueries de ses camarades de jeu lors des tournages, notamment les comparaisons avec Julien Tanti ou Nikola Lozina, ne l’affectent plus. Avec Paga, ils forment le duo des plus petits candidats de la famille marseillaise, créant une complicité particulière.

Parcours complet dans l’univers de la télé-réalité

Ses débuts et premières expériences

L’aventure télévisuelle de Benjamin débute en 2013 dans « La Belle et ses princes presque charmants » saison 3. Malgré un échec initial avec Jade qui ne l’avait pas retenu, cette expérience forge sa détermination. Il intègre progressivement la famille des Marseillais, devenant rapidement un membre incontournable de cette émission phare.

Les émissions marquantes de sa carrière

Son parcours s’enrichit d’une multitude de participations marquantes. Les principales étapes incluent :

Les Princes de l’amour

Les Marseillais à Rio en 2014

Les Marseillais Australia en 2018

Les Marseillais aux Caraïbes en 2020

Les Marseillais à Dubaï en 2021

Les Marseillais au Mexique en 2022

Actualités personnelles et projets récents

Vie de famille et mariage avec Maddy Burciaga

La relation amoureuse avec Maddy Burciaga transforme profondément l’existence de Benjamin. Leur union se concrétise par un mariage civil à Dubaï en février 2022, suivi d’une cérémonie française en septembre 2024. L’arrivée de leur fils Andréa le 30 septembre 2022 couronne leur bonheur familial. La demande en mariage lors du tournage mexicain reste un moment télévisuel mémorable.

Projets professionnels et business

Benjamin abandonne son rêve initial de footballeur pour embrasser une carrière d’influenceur avec 2,4 millions d’abonnés Instagram. Ses entreprises prospèrent, notamment sa marque vestimentaire masculine et son application sportive. Son combat de boxe contre Dylan Thiry au Palais des sports marseillais montre sa capacité à se diversifier, révélant un potentiel sportif insoupçonné malgré son désavantage de taille.