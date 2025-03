Sandro : l’histoire fascinante d’une marque de mode française de luxe et de prêt-à-porter

L’histoire fascinante de Sandro, marque emblématique du prêt-à-porter français, débute en 1984. Fondée par les sœurs Évelyne Chetrite et Judith Milgrom, cette griffe incarne l’élégance parisienne revisitée. Son parcours illustre une success story à la française dans l’univers de la mode accessible de luxe.

Les origines et l’essor de Sandro : une ascension fulgurante

La genèse de Sandro s’inscrit dans la volonté d’Évelyne Chetrite de créer une mode féminine chic et décontractée pour les citadines actives. En 2004, la marque franchit un cap décisif en ouvrant sa première boutique dans le quartier du Marais à Paris. Cette implantation stratégique marque le début d’une expansion remarquable.

Dès 2007, l’arrivée de nouveaux actionnaires impulse une stratégie de développement ambitieuse. Sandro étend son réseau de distribution en France et à l’international. En 2009, la griffe s’associe à Maje et Claudie Pierlot pour former le groupe SMCP, consolidant donc sa position sur le marché du prêt-à-porter haut de gamme.

1984 : Création de Sandro par Évelyne Chetrite et Judith Milgrom

2004 : Ouverture de la première boutique dans le Marais

2007 : Lancement de la stratégie d’expansion

2009 : Formation du groupe SMCP

L’année 2010 marque un tournant majeur avec l’acquisition du groupe SMCP par des fonds d’investissement liés à LVMH. Cette opération offre à Sandro de nouvelles perspectives de croissance et renforce son positionnement dans le secteur du luxe accessible.

L’ADN de Sandro : l’essence du chic parisien

Le succès de Sandro repose sur la vision créative d’Évelyne Chetrite. Son style unique allie élégance décontractée et confort, capturant l’essence même de l’esprit parisien. La marque puise son inspiration dans les tendances contemporaines pour proposer des collections à la fois raffinées et faciles à porter.

Style signature : chic, décontracté et dans l’air du temps

Matériaux luxueux et innovants

Collections accessibles et confortables

L’histoire de Sandro est intimement liée à celle de Paris, dont elle incarne l’élégance naturelle. La griffe a su élargir son offre en développant des collections pour hommes et enfants, tout en conservant son ADN distinctif. Aujourd’hui, Sandro rayonne dans 40 pays à travers 730 points de vente, témoignant de son succès international.

L’ascension fulgurante de Sandro illustre la capacité de la mode française à conquérir les marchés mondiaux. Son parcours inspire de nombreux entrepreneurs dans le secteur du prêt-à-porter féminin, démontrant qu’il est possible de concilier créativité, qualité et accessibilité.