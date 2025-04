Salaires des joueurs du Stade Rennais : découvrez les montants en Ligue 1

Les salaires des joueurs du Stade Rennais font régulièrement l’objet d’une attention particulière des supporters et observateurs du football français. Selon les données publiées par L’Équipe en 2024, le club breton se positionne à la 5e place des masses salariales en Ligue 1, avec un salaire moyen mensuel brut estimé à 130 000€. Cette position témoigne des ambitions du club, qui cherche à concilier performances sportives et gestion financière rigoureuse. Les montants alloués aux joueurs reflètent la stratégie du SRFC dans un mercato de plus en plus concurrentiel, où les contrats deviennent des leviers essentiels pour attirer et conserver les talents. Examinons en détail le top des joueurs les mieux rémunérés, l’évolution des salaires par rapport à 2023, ainsi que les particularités de certains joueurs évoluant à Rennes.

Top 10 des salaires du Stade Rennais en 2024

L’attaquant Martin Terrier domine le classement des joueurs les mieux payés à Rennes avec 240 000€ mensuels bruts. Il devance un trio composé d’Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri et Benjamin Bourigeaud, tous rémunérés à hauteur de 220 000€ par mois. Cette première partie du classement confirme que les joueurs offensifs bénéficient généralement des meilleurs contrats au sein de l’équipe bretonne.

Suivent ensuite quatre joueurs percevant chacun 200 000€ mensuels : Enzo Le Fée, Ludovic Blas, Arthur Theate et Adrien Truffert. Le gardien expérimenté Steve Mandanda complète ce tableau avec 190 000€, devant Baptiste Santamaria qui ferme ce top 10 avec 180 000€. Ces estimations n’incluent pas les diverses primes et bonus pouvant significativement augmenter les revenus des joueurs en fonction de leurs performances individuelles et collectives.

Malgré ces montants conséquents, aucun joueur du club rennais n’apparaît dans le top 30 des salaires de Ligue 1, liste largement dominée par les stars du Paris Saint-Germain.

Évolution des salaires entre 2023 et 2024 au SRFC

Une analyse comparative des salaires entre 2023 et 2024 révèle plusieurs changements notables. Martin Terrier a vu sa rémunération diminuer de 40 000€ mensuels, passant de 280 000€ à 240 000€. Cette baisse pourrait être liée à une renégociation contractuelle ou à des ajustements budgétaires au sein du club.

D’importants mouvements ont également modifié la structure salariale de l’équipe. Les départs de joueurs bien rémunérés comme Karl Toko Ekambi (270 000€), Joe Rodon (240 000€), Lovro Majer et Xeka ont été compensés par l’arrivée de nouveaux éléments comme Enzo Le Fée et Ludovic Blas, tous deux à 200 000€ mensuels.

Malgré ces départs de joueurs aux contrats coûteux, le salaire moyen au Stade Rennais a augmenté, passant de 120 000€ en 2023 à 130 000€ en 2024. Cette hausse témoigne d’une politique salariale visant à maintenir l’attractivité du club pour des talents prometteurs, tout en préservant un équilibre financier indispensable à sa pérennité.

Cas particuliers et situations contractuelles notables

Certains joueurs présentent des situations contractuelles particulières qui méritent d’être soulignées. Steve Mandanda, ancien champion de l’OM où il évoluait tel un pilier, perçoit actuellement 190 000€ mensuels au SRFC. Ce montant, bien qu’inférieur à ses émoluments marseillais (environ 250 000€), a été compensé partiellement par une indemnité de rupture de contrat de près de 2,5 millions d’euros versée par son ancien club.

Le cas de Nemanja Matic illustre également les différences salariales entre clubs français. Le joueur serbe aurait quitté Rennes pour rejoindre Lyon avec un contrat estimé à 500 000€ mensuels, montrant l’écart qui peut exister entre les grilles salariales des équipes de Ligue 1.

Quant au brésilien Raphinha, son parcours est révélateur des progressions salariales possibles après un passage au SRFC. Touchant environ 150 000€ à Rennes, son transfert vers Leeds en Premier League anglaise, puis au FC Barcelone, lui a permis de multiplier ses revenus considérablement.

Comparaison avec les autres clubs de Ligue 1

Avec sa 5e place au classement des masses salariales de Ligue 1, le Stade Rennais se positionne comme un club ambitieux mais raisonnable financièrement. L’écart reste néanmoins considérable avec le Paris Saint-Germain, où Kylian Mbappé percevait jusqu’à 6 millions d’euros mensuels, loin devant les 240 000€ du joueur le mieux rémunéré à Rennes.

Cette différence se retrouve également dans les salaires des entraîneurs. Bruno Génésio, à la tête de l’équipe rennaise en 2023, était le 3e technicien le mieux payé du championnat avec 250 000€ mensuels, très loin derrière Christophe Galtier qui touchait 665 000€ au PSG.

La corrélation entre masse salariale et résultats sportifs en Ligue 1 se vérifie généralement, expliquant pourquoi certains défendent ces rémunérations élevées comme nécessaires pour maintenir la compétitivité du club sur la scène nationale et européenne.