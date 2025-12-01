Restaurant japonais Fujiyama à Épinal : adresse, menu, avis et numéro de téléphone

Dans le département des Vosges, la gastronomie japonaise trouve sa place avec le restaurant Fujiyama, établissement implanté à Épinal. Cette adresse propose une immersion dans les saveurs nippones, accessible tant sur place qu’à distance grâce à des services adaptés aux attentes contemporaines. L’offre culinaire s’articule autour de spécialités traditionnelles japonaises, préparées avec soin et servies selon plusieurs modalités. La structure organisationnelle du restaurant privilégie la flexibilité, permettant aux clients de composer leur expérience selon leurs préférences et contraintes temporelles.

Informations pratiques et coordonnées du Fujiyama

Adresse et contact

Le restaurant Fujiyama se situe dans la commune d’Épinal, identifiée par le code postal 88000. Pour toute réservation ou demande de renseignement, les clients peuvent composer le 05 56 05 33 83. Ce numéro constitue le point de contact principal pour accéder aux services de l’établissement. La localisation dans cette ville vosgienne offre une accessibilité facilitée pour les résidents comme pour les visiteurs analysant cette destination au soleil de la verdure méditerranéenne des Vosges.

Modes de service disponibles

L’établissement propose plusieurs formules de restauration adaptées aux besoins variés. La livraison à domicile s’effectue dans un délai annoncé entre 45 et 60 minutes, garantissant une fraîcheur optimale. L’option emporter permet une récupération directe sur place. Le système de commande en ligne intègre un panier virtuel sécurisé avec paiement protégé à 100%. Chaque préparation respecte le principe de la cuisine minute, assurant des produits fraîchement élaborés. Les utilisateurs bénéficient d’une interface numérique facilitant la création de compte, le contrôle des critères de livraison et la gestion personnalisée de leurs commandes. Cette organisation digitale simplifie considérablement l’expérience utilisateur tout en maintenant la qualité des prestations.

La carte et les spécialités japonaises proposées

Organisation de la carte

La structure du menu révèle une diversité gastronomique remarquable. Les catégories incluent notamment :

Entrées et accompagnements variés

Menus thématiques Brochette

Formules Sashimi, Maki et Sushi

Compositions Mixte et Chirashi

Menus Bateaux pour partager

Les formules Midi offrent des solutions rapides adaptées aux pauses déjeuner. Le menu enfant répond aux besoins des plus jeunes, tandis que les poke bowl et nouilles sautées aux légumes proposent des alternatives contemporaines. Une section promotionnelle met régulièrement en avant des offres commerciaux attractives, avec des remises avantageuses.

Spécialités à la carte

L’offre individuelle comprend l’ensemble des classiques nippons :

Sushis préparés selon les traditions Sashimis découpés avec précision Yakitoris grillés à point Makis roulés soigneusement Temakis en cônes généreux California makis et versions crispy servies par huit pièces

Les tarifs restent accessibles : le poulet pané sur riz chaud est proposé à 9,80 euros, l’ananas frais à 3,80 euros. La carte des boissons présente bières artisanales, vins rouges, rosés et blancs soigneusement sélectionnés. Les eaux minérales incluent Evian 50cl à 2 euros et San Pellegrino 100cl à 3,50 euros. Une rubrique desserts complète harmonieusement ce voyage culinaire, permettant de terminer le repas en douceur. Les partenaires fournisseurs garantissent la qualité des produits utilisés dans chaque recette.